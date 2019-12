Рускиня загуби апартамента си заради голи снимки

Все, чем я жила этим летом это спорт, книги, занятия в музыкальной школе, Москва, поиски работы, отказы, свобода, тревога , надежда на лучшее и так далее. Если бы не зал, не тренировки я не знаю куда бы себя дела. Это настоящее средство от депрессии. Ещё Выучила пьесу вдох-выдох т9, мелодию оттуда - пока играю, нахожусь в настоящем и тоже счастлива. Много гуляла... в общем все хорошо. Впереди все то же, и выполнить ещё пару целей для продолжения.

