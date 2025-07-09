Спортът по ТВ в сряда (9 юли)

Кметът на Варна Благомир Коцев от „Продължаваме промяната“ е задържан. Белезници и за общински съветници

Кметът на Варна Благомир Коцев е задържан при акция на Комисията за противодействие на корупцията, съобщават БНТ и БТА. По данни на bTV градоначалн ...