Спортът по ТВ в сряда (9 юли)

06.00 Волейбол, България – Бразилия (жени) МАХ Спорт 2
15.30 Тенис: Уимбълдън Евроспорт 2
18.00 Волейбол, Италия – Белгия (жени) МАХ Спорт 2
13.45 Колоездене: Тур дьо Франс, пети етап, мъже Евроспорт 1
19.00 Англия – Нидерландия (жени) БНТ 3
20.30 Лудогорец – Динамо (Минск) Диема спорт
21.30 Волейбол, Нидерландия – Турция (жени) МАХ Спорт 2
22.00 Пари Сен Жермен - Реал БНТ 1, МАХ Спорт 3
22.00 Франция – Уелс (жени) БНТ 3
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