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Спортът по ТВ в сряда (9 юли)

Спортът по ТВ в сряда (9 юли)

9 Юли, 2025 06:22 470 0

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в сряда (9 юли) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

06.00 Волейбол, България – Бразилия (жени) МАХ Спорт 2

15.30 Тенис: Уимбълдън Евроспорт 2

18.00 Волейбол, Италия – Белгия (жени) МАХ Спорт 2

13.45 Колоездене: Тур дьо Франс, пети етап, мъже Евроспорт 1

19.00 Англия – Нидерландия (жени) БНТ 3

20.30 Лудогорец – Динамо (Минск) Диема спорт

21.30 Волейбол, Нидерландия – Турция (жени) МАХ Спорт 2
22.00 Пари Сен Жермен - Реал БНТ 1, МАХ Спорт 3

22.00 Франция – Уелс (жени) БНТ 3


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