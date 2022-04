Видео показва как руски войници убиват велосипедист в Буча

Видео показва как руските „освободители“ в украинския град Буча без никаква причина убиват велосипедист, имал нещастието просто да излезе на улица, окупирана от руска военна колона. Кадрите бяха разпространени от „Ню Йорк Таймс“ и Bellingcat.

Десетки единици руска бойна техника се уплашиха от цивилен мъж на велосипед и без никакво предупреждение го убиха. Украинските сили се натъкнаха на ужасяващи гледки по улиците на Буча, и по-специално улица „Яблонска“ - трупове на убити цивилни, някои от които с вързани зад гърба ръце.

Руските войски бяха победени в Киевска област. След прогонването им се разкриват истинските мащаби на военните престъпления, извършени от тях срещу невъоръжени цивилни граждани. В Украйна руският агресор избива жени и деца, атакува болници, църкви и жилищни сгради. Киев посочи, че в момента Русия извършва терор, какъвто не е имало и през Втората световна война.

New drone imagery shows Russian forces firing on a cyclists in Bucha, on Yablunska Street at 50.54148, 30.228898, where multiple corpses have been filmed and photographed https://t.co/1GPF9NJjcB pic.twitter.com/CBR3DnMyyq

Remember the cyclist killed by the Russians in the Bucha Massacre?



Turns out a drone filmed the Russians shooting him.



It was captured in the final 10 seconds of this video.



Are the Russian trolls still going to claim that he was a “crisis actor”? pic.twitter.com/t5n7NngEkg