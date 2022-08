Руските войници в Чернобил изключиха всички камери. С изключение на една. Вижте какво показа тя:

Агенция AP публикува кадри, заснети на контролно-пропускателен пункт в атомната електроцентрала в Чернобил в края на февруари 2022 г. Както отбелязва агенцията, това е един от редките видеозаписи на действията на руската армия в първите дни на войната, предаде Meduza.

На 24 февруари руската армия, по нареждане на Владимир Путин, започна пълномащабна непредизвикана война срещу Украйна. Атомната централа, намираща се близо до границата с Беларус, беше превзета от окупаторите в първите часове на войната. Руските военни, окупирали територията, изключиха всички правителствени камери за наблюдение, но забравиха една – на магазина за сувенири.

Видеото е направено от частна компания, която организира турове до забранената зона на Чернобил. Собственикът Ярослав Емеляненко няколко месеца преди войната инсталира камера в обекта си, разположен близо до контролно-пропускателния пункт, където се продават сувенири и пощенски картички. Окупаторите не са забелязали тази камера, която е заснела движението на руско войници и военна техника в тези начални дни на войната.

Камерата продължила да работи няколко дни след проникването – докато батерията ѝ свършила. Тя е заснела движението на руска техника на пункта. Сигналът от камерата е бил свързан с компютъра на Емеляненко в офис в Киев - и той веднага докладвал за наличието на видеото на правителството на Украйна. В продължение на няколко дни Емеляненко и неговият екип са седели пред мониторите и са броели броя на военните превозни средства, които преминават под камерите. Както каза самият Емеляненко, гледането на тези кадри е било „психологически трудно“.

Руските окупатори се изтеглиха от атомната електроцентрала, в която през 1986 се случи ужасяващата ядрена катастрофа, след като украинската армия разгроми окупаторите в Киевсла област. Кремъл планираше да превземе Киев за 3 дни, но вместо това в момента по улиците са украинската столица са изложени унищожените танкове и военни машини на руските войски, тръгнали към столицата.

