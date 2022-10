Отровни вещества откриха в спортни сутиени

CNN съобщава за проучване, което открива високи нива на токсични химикали в спортно облекло и бельо от популярни марки. Говорим за BPA, бисфенол А - това вещество се използва за производството на някои видове пластмаса. Високото му съдържание може да бъде вредно за здравето: да доведе до развитие на астма, сърдечно-съдови заболявания, диабет, рак, затлъстяване и еректилна дисфункция, предаде БГНЕС.

В продължение на шест месеца са тествани спортни дрехи и бельо: по-специално се споменават сутиени от Athleta, PINK (Victoria's Secret), Asics, The North Face, Brooks, All in Motion, Nike, Fila, спортни горнища от The North Face, Brooks, Mizuno, Athleta, New Balance и Reebok. Както се оказа, нивото на BPA в тях надвишава безопасната норма с 22 пъти. Това се отнася за дрехи на базата на полиестер, съдържащи спандекс.

Американският център за здравеопазване на околната среда, който е извършил тестването, даде на производителите на спортни стоки 60 дни да коригират нарушенията. Ако това не стане, центърът ще ги съди. Представителите на марката все още не са коментирали новината.

В момента BPA се намира в голямо разнообразие от продукти - от бебешки бутилки до кутии за консерви. Веществото може да попадне в човешкото тяло не само чрез храна или вода от пластмасови контейнери и бутилки, но и просто при контакт с кожата. „Проучванията показват, че BPA може да се абсорбира през кожата и да навлезе в кръвообращението само за няколко секунди", се казва в проучването. „И хората носят спортни сутиени и тениски с часове, потят се в тях, ето защо високо ниво на BPA поражда голяма загриженост.“ За тези, които носят спортно облекло, изследователите препоръчват ограничаване на времето, през което то взаимодейства с кожата, като например преобличане веднага след тренировка.