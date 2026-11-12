12 ноември 680 г. Шестият вселенски събор и как се роди България на Аспарух

Шестият вселенски събор бил свикан в гр. Константинопол при император Константин Погонат, на който събор присъствали 170 епископи.
Съборът бил свикан против лъжеучението на еретиците – монотелити, които, макар да признавали в Иисус Христос две естества – Божествено и човешко, твърдели за съществуването само на Божествената воля.
След Петия Вселенски събор вълненията, подклаждани от монотелити, продължавали и заплашвали цялата Византийска империя с голяма опасност. Император Ираклий, желаейки помирение, решил да склони православните да отстъпят пред монотелитите и със силата на своята власт заповядал да се признава в Иисус Христос една воля при двете естества.
Защитници и изяснители на истинското учение на Църквата се явили Иерусалимският патриарх Софроний и Константинополският монах Максим Изповедник, на когото заради твърдостта във вярата отрязали езика и отсекли ръката.
Шестият вселенски събор осъдил и отхвърлил ереста на монотелитите и определил да се признават в Иисус Христос две естества – Божествено и човешко, и по тези две естества – две воли, но така, че човешката воля в Христа не е противна, а е покорна на Неговата Божествена воля.
Достойно е за внимание, че на този Събор бил отлъчен заедно с другите еретици и Римският папа Хонорий, който признавал учението за една воля...
Определението на Събора подписали и римските делегати – презвитерите Теодор и Георгий и дякон Йоан. Това ясно показва, че висшата власт в Църквата принадлежи на Вселенския събор, а не на Римския папа.
След 11 години Съборът отново започнал заседанията в царските палати, наречени Трупски, за да се решат въпросите, отнасящи се предимно до църковното благочиние (добро управление).
В това отношение той като че допълнил Петия и Шестия вселенски събор, затова и се нарича Пето-шести.
Съборът утвърдил правила, по които Църквата трябва да се управлява, а именно: 85 правила на светите апостоли, правила от шестте вселенски и седемте поместни събора и правилата на 13 отци на Църквата. Тези правила впоследствие били допълнени от Седмия вселенски събор и от още два поместни събора, които съставили така наречения „Номоканон", а по руски „Кормчая книга", която представлява основата на църковното управление на Православната Църква.
На този Събор били осъдени някои нововъведения в Римската църква, несъгласувани с духа на постановленията на Вселенската църква, а именно: принудата за безбрачие на свещениците и дяконите, строги пости в съботите на Великия пост.
Припомняме, че през лятото на 680 г. византийският император Константин IV Погонат (668-685 г.) предприема поход срещу българите. Поражението на византийците завършва със сключването на мирен договор през лятото на 681 г. в Константинопол, чрез който Аспарухова България е призната от Византия. С този документ Византия отстъпва на България областта Долна Мизия до река Искър, но без град Одесос и околното крайбрежие.
Това всъщност било формално, тъй като византийска власт над тези земи фактически липсвала поради непрекъснатите варварски нахлувания и перманентните вълни от славянски заселници. България същевременно се съгласява да преустанови набезите отвъд Стара планина. Уредени са и търговските отношения между двете страни. След като сключил мир с Константин IV Погонат,
Аспарух не тревожи Византия до 686 г., когато Погонат умира от дизентерия.
През 681 година е основана Първата българска държава, която достига разцвета в развитието си в началото на X век и оказва голямо влияние на източноевропейските народи чрез книжовните си школи и литературата.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
04:06 12.11.2022
2 среднощен
Коментиран от #3, #12, #30
04:30 12.11.2022
3 ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #2 от "среднощен":ПРИЯТЕЛЮ така Е
Коментиран от #4
04:33 12.11.2022
4 среднощен
До коментар #3 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ и да запази и предаде на поколенията чиста и неопетнена Православната вяра, която нея е запазила през вековете - като най-старата държава в Европа! Успешен ден!
Коментиран от #28
04:48 12.11.2022
5 Вселенски събор
Коментиран от #15, #16
05:09 12.11.2022
6 САТЪРА НА ХАНА
КАКТО СА НАРИЧАЛИ В ДЕТСТВОТО
МАЛКИЯ АСПАРУХ ... ЗАРАДИ ПРИЛИКАТА С ПРА ПРА ПРА ДЯДО СИ :)))
....
Е БИЛ В МНОГО ДОБРИ ОТНОШЕНИЯ С
ЧИЧО СИ КИЙ .. ОТРЕКЛИЯ СЕ ... ОСНОВАТЕЛ НА КИЕВ И ПО-МАЛЪК НА БАЛТАВАР КУБРАТ БАЩУ
... ИЗВЕСТЕН И КАТО КУРТ .. СТЕПНИЯ ВЪЛК
Коментиран от #21, #31
05:58 12.11.2022
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 САТЪРА НА ХАНА
В ЕРМИТАЖА ПИШЕ НА "ПАТРИЦИЯ КУБРАТ "
ОТ ВИЗАНТИЙСКИЯ ИМПЕРАТОР
... С ПАТРИЦИИ СА БИЛИ САМО ХРИСТИЯНИТЕ ....
....
ПРЪСТЕНА Е ОТКРИТ В ГРОБА НА ХАН КУБРАТ .
В СЕЛО МАЛАЯ ПЕРЕЩЕПИНА , ПОЛТАВАКА ОБЛАСТ , РУСКА ИМПЕРИЯ .. ДО РЕКА ДНЕПЪР
06:04 12.11.2022
9 Търновец
Коментиран от #10, #11
06:18 12.11.2022
10 САТЪРА НА ХАНА
До коментар #9 от "Търновец":ХРИСТОС
ОСТАВЯ УЧЕНИЕТО - СВОБОДА , РАВЕНСТВО , БРАТСТВО, СПРАВЕДЛИВОСТ И ДА НЕ СЕ СТРАХУВАШ ДА СЕ БОРИШ И УМРЕШ В ТЯХНА ЗАЩИТА
..... ЦЪРКВИТЕ ПРСВЯТ ОТ ТОВА УЧЕНИЕ ИМСТРУМЕНТ НА САТАНАТА
06:27 12.11.2022
11 САТЪРА НА ХАНА
До коментар #9 от "Търновец":КОМУНИСТИТЕ КОПИРАТ УЧЕНИЕТО БА ХРИСТОС В ОРИГИНАЛ
... И ЗАТОВА ЦЪРКВИТЕ ГО МРАЗЯТ
...
А КОМУНИСТИТЕ НЕ ИСКАТ ДА СИ ПРИЗНАЯТ ЧЕ СА ГО КОПИРАЛИ , ПОНЕЖЕ ЩЕ ИМ КАЖАТ ЧЕ СА ХРИСТИЯНСКА СЕКТА
Коментиран от #13, #39
06:29 12.11.2022
12 вива хамерика - джандарите насвета
До коментар #2 от "среднощен":На 26 Август 1789 г. във Версай е приет един от
най-важните документи в човешката история,
който дава равни права на хората по рождение -
нещо немислимо в хилядите години на човешко
развитие преди това.
Първите официални документи, касаещи правата на човека,
се появяват в края на 18 век в САЩ. Следва и Европа.
И после !
"Ние ще хвърлим всичкото злато на САЩ, цялата сила
на САЩ за измамване и оглупяване на хората от
социалистическия свят. Незабелязано ще подменим
човешките ценности с фалшиви. КАК? Ще намерим
единомишленици в тези страни и Русия. Ще разгърнем
грандиозна по мащаби разложителна работа, ще
изтръгнем социалната същност на литературата, ще
насърчаваме автори, които втълпяват в човека култ
към секса, насилието, садизма, предателството -
тоест безнравствеността. Нужни са писания,
осмиващи естествеността и почтеността като
архаични отживелици. Простащината, наглостта,
лъжата и измамата, пиянството и наркоманията,
животинския страх сред хората, безсрамието,
доносничеството и още много пороци заложени в
човека трябва да се раздвижат.Така ще разклащаме
поколение след поколение, ще предизвикваме
ерозия и развращаване на младежта. Ще създадем
човек с консумативна психика на елементарен
потребител. Всичко това ще извършим под девиза:"
"ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ГРАЖДАНСКИТЕ МУ СВОБОДИ”
Фостър Дълес 1956
Коментиран от #27, #44
06:44 12.11.2022
13 Търновец
До коментар #11 от "САТЪРА НА ХАНА":Да да разбирам вашата мисъл, ако владеете Английски можете да търсите на интернет една статия на левичарския Англоезичен "The Guardian" в която се обяснява много добре как милиарди дадени от Лондонски банкери първо отидоха при сенатор Прескот Буш в САЩ а след това в Холандия където Буш и Фритц....имаха съвместно дружество а след това към производството на качествена немска стомана за танкове и оръдия за ВСВ, а в тези предприятия се използуваше безплатен труд на затворници от Аушвитц, че след войната двама от тях съдиха Прескот Буш - дядо на президента Буш. Нас ни управляват няколко свръх богати хора станали такива с лъжи измами корупция и войни - и ПСВ и ВСВ и сега Ирак с над един милион жертви - много е далече всичко това от изначалното Християнство.щ
06:55 12.11.2022
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Батман от Прилеп
До коментар #5 от "Вселенски събор":И македонците от севера бяха там. Даваха вид на непукист и ,като слушаха на уокмен Лепа Брена и Миле Китич ,но старателно записваха с клинопис ,който бяха заели на шумерите.
08:28 12.11.2022
16 Питагор
До коментар #5 от "Вселенски събор":Те винаги присъстват. Ние сме създадени "по техен образ и подобие" от местно шимпанзе чрез сложна генетична намеса. Прав е Дарвин, когато казва, че човекът е произлязъл от маймуната. Но не е прав, че това е станало чрез еволюция. Трудно може да се повярва, че маймуната сама е измислила писменост, построила е пирамидите и т.н.
Истинското знание за произхода на човека тепърва ще се дава на хората, но засега не са готови да го приемат.
Коментиран от #33
09:15 12.11.2022
17 Българско
10:23 12.11.2022
18 Цицерон
Точно преди обсадата сирийски християнски бежанец на име Калиник от Хелиополис създава за Византия унищожително ново оръжие, което става известно като „гръцки огън“. В битката при Сулайем през 677 година византийският флот го използва, за да унищожи арабския флот в Мраморно море след вдигането на обсадата през 678 година. Победата спира омаядската експанзия към Европа за повече от трийсет години, въпреки че арабите не са победени до втората арабска обсада на Константинопол.
Поражението може да се отдаде на два фактора: на непробиеваемата защита на града и на опустошителната зима. Морската победа, в която Византия побеждава, осигурява, че градът не може да бъде превзет по море. Междувременно арабските сили са заплашени от глад през зимата."
Това беспорно е довело до отслабването на Източната Римска Империя(наричана от нас Византия) и до обявяванет
Коментиран от #19, #40
10:27 12.11.2022
19 Цицерон
До коментар #18 от "Цицерон":- продължение и уточнение
Това беспорно е довело до отслабването на Източната Римска Империя(наричана от нас Византия) и до обявяването а не създаването на Първата Българска държава.
Първичният фактор за обявяването на България е именно това а вселенския събор както и други неща са негова последица и исторически гримировки.
10:29 12.11.2022
20 Цицерон
Големият конфликт между араби и византийци започнал още по времето на Ираклий, когато само за няколко години Византия загубила своите източни провинции в Мала Азия, Месопотамия, Сирия, Ерусалим, Палестина и Египет. Арабите излезли на средиземноморския бряг, построили флота и скоро станали голяма морска сила, което им позволило да превземат островите Кипър, Родос и Кос. 1
През 663 г., вече при император Констанс II, византийско-арабският конфликт избухнал с нова сила. Той започнал с един набег в Мала Азия, при който на арабите се удало да отведат в плен голямо множество хора. През 665 г. арабите отново нахлули в Мала Азия и дори останали да презимуват в пределите на империята. При този именно поход един славянски отряд от 5000 души напуснал византийската войска, преминал на страната на арабите и бил заселен в областта на гр. Апамея, във Втора Сирия. 2 Това пък от своя страна накарало империята да изостри подозрителността и бдителността си по отношение и на балканските славяни.
През следващите години арабският халиф Моавий водил войната против Византия с нарастваща сила. В резултат на почти ежегодните нападения арабите ус
10:53 12.11.2022
21 Много на турски звучат
До коментар #6 от "САТЪРА НА ХАНА":Тези имена. Да не намеквате, че са тюрки?
10:54 12.11.2022
22 Цицерон
10:55 12.11.2022
23 Цицерон
Обрат във византийско-славянските отношения настъпил след 678 г., когато империята отбила нападенията на арабите срещу Цариград и могла да насочи силите си против славяните на Балканския полуостров. Това било толкова по-наложително, тъй като действията на славяните взели много широки размери: те не само застрашавали Солун и неговата околност, но представлявали опасност и за самата империя. Анонимният автор съобщава, че „враговете (славяни) проявяват упоритост и надменност не само срещу нашия град (Солун), а се осмеляват да нападат и самите управляващи”.
11:00 12.11.2022
24 Цицерон
Развоят на бойните действия също така показва, че става дума за акция от голям мащаб. Когато станало известно, че императорските армии са тръгнали на поход, славяните „завзеха теснините и подкрепените места и се въоръжиха за съпротива срещу ромейските войски”. По всичко изглежда обаче, че срещу себе си славяните този път имали един многоброен и добре екипиран противник, тъй като не могли да издържат на неговия натиск. Като обобщава резултатите от бойните действия, анонимният автор пише: ромейските войски „избиха в засадите, които самите варвари бяха направили, техните силни първенци и войници”.
11:04 12.11.2022
25 Цицерон
Походът на византийците против славяните, както показва хронологията на събитията, е станал през 679 г. През същата година е станало и поражението на славяните в клисурите и укрепленията на Стримон и други области. Същевременно обаче още докато продължавали бойните действия, славяните потърсили помощ от други народи. Анонимният автор съобщава следното: „Те (славяните) поискаха за съдействие всякаква помощ от разни варварски князе” (πᾶσαν τὴν βάρβαρον ἐκ διαϕόρων ῥηγῶν βοήϑειαν εἰς συμμαχίαν προτρεψάμενοι). 6
Горепосоченото сведение е от изключителна важност за изясняване на политическата обстановка на Балканския полуостров само една година преди образуването на българската държава. И отговорът на въпроса за ролята и мястото на славяните в тези събития до голяма степен се съдържа в разкриването на съдържанието на термина „варварски князе”.
Че в дадения случай то
Коментиран от #26
11:12 12.11.2022
26 Цицерон
До коментар #25 от "Цицерон":продължение-
Че в дадения случай този термин не се отнася до славянските ллемена и техните князе, личи от самия контекст на извора — в него авторът изрично отбелязва околните племена или с тяхното име; или с етническото им название. Неприложим е този термин и към аварите, които много пъти били воювали заедно със славяните против Византия, в това число и против Солун.
В този момент аварите били в мирни отношения с империята, сами имали проблеми с намиращите се в техния хаганат прабългари и не били в състояние да водят активни бойни действия против Византия.
Остават следователно прабългарите, които също така в продължение на много години воювали съвместно със славяните против империята
А прабългари в този момент се намирали на две различни точки на дунавската граница на Византия: Аспаруховите — отвъд делтата на Дунава,
и Куберовите — в Сирмиум и Панония.
Сирмиум - римска провинция намиращи се днес в Сърбия
Панония - римска провинция днес Словение, Хърватия ,Босна и Херцеговина
11:22 12.11.2022
27 среднощен
До коментар #12 от "вива хамерика - джандарите насвета":"..Джон Фостър Дълес e американски политик, държавен секретар през 1953 – 1959 година, по времето на президента Дуайт Айзенхауер. Той въвежда понятието brinkmanship – изкуство на водене на рискована политка на ръба на войната. По-малкият му брат Алън Дълес е директор на ЦРУ..."; Без коментар...!
11:37 12.11.2022
28 заднощен
До коментар #4 от "среднощен":с твоето пгагослафие отивайте дет слънце не огрява
IYI
12:15 12.11.2022
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #2 от "среднощен":От материалите на събора несъмнено най-важно е словото на епископ Константин от Апамея на 16-ото заседание. Самият Константин не бил участник в събора и за неговото присъствие на заседанието съобщил председателствуващият. Епископът каза: Казвам се Константин. Презвитер съм на светата божия църква, която се намира в Апамея... Дойдох при вашия свети събор, за да ви поуча, че ако бях изслушан, нямаше да претърпим онова, което претърпяхме тази година, сиреч каквото претърпяхме във ВОЙНАТА С БЪЛГАРИЯ. Защото аз поисках още отначало да дойда на събора и да помоля да стане мир...та нито едните, нито другите да се измъчват... да настане любов и мир, защото Бог от всичко най-много обича мира и любовта. И сега, ако заповядате, нека напиша онова, което бог ми е внушил за вярата, по сирийски и да се преведе на гръцки.
18:22 12.11.2022
31 То всички
До коментар #6 от "САТЪРА НА ХАНА":имена са на турски."курт" е вълк.Значи още едно доказателство че сме тюрки.Българино не се срамувай от миналото си.Напротив.
05:54 13.11.2022
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Неподписан
До коментар #16 от "Питагор":Английска генетична намеса:Мой познат италианец имигрирал в англия преди 45 години.За пари започва да се снима във филми за възрастни,но не става звезда.Разказвал ми е че англичанките го правят с кучета
Коментиран от #37
03:51 12.11.2025
34 Казвате 680,
03:53 12.11.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 гледал
До коментар #33 от "Неподписан":е мааати?
07:01 12.11.2025
38 всичкуту русямил
До коментар #32 от "Сиганин":си ханин
07:02 12.11.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 плевен
До коментар #18 от "Цицерон":Появявай се по- често в сайта.
09:29 12.11.2025
41 бобо
До коментар #39 от "АНТИ-КОМУНИ$Т":Съгласен. А теб ще те сложим да установяваш причината за смъртта.
10:59 12.11.2025
42 Българиоя
12:06 12.11.2025
43 Пецата
20:38 12.11.2025
44 Това е цитат
До коментар #12 от "вива хамерика - джандарите насвета":от руския роман "Вечният Зов"
Художествена измислица
Защо лъжеш народа?
03:25 12.11.2026
45 хаха
Кой е тогава ВИТАЛИАН? Хахаха!
03:27 12.11.2026