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12 ноември 680 г. Шестият вселенски събор и как се роди България на Аспарух

12 ноември 680 г. Шестият вселенски събор и как се роди България на Аспарух

12 Ноември, 2026 03:04 525 45

  • шести вселенски събор-
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  • аспарух

Шестият вселенски събор осъдил и отхвърлил ереста на монотелитите

12 ноември 680 г. Шестият вселенски събор и как се роди България на Аспарух - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Шестият вселенски събор бил свикан в гр. Константинопол при император Константин Погонат, на който събор присъствали 170 епископи.

Съборът бил свикан против лъжеучението на еретиците – монотелити, които, макар да признавали в Иисус Христос две естества – Божествено и човешко, твърдели за съществуването само на Божествената воля.

След Петия Вселенски събор вълненията, подклаждани от монотелити, продължавали и заплашвали цялата Византийска империя с голяма опасност. Император Ираклий, желаейки помирение, решил да склони православните да отстъпят пред монотелитите и със силата на своята власт заповядал да се признава в Иисус Христос една воля при двете естества.

Защитници и изяснители на истинското учение на Църквата се явили Иерусалимският патриарх Софроний и Константинополският монах Максим Изповедник, на когото заради твърдостта във вярата отрязали езика и отсекли ръката.

Шестият вселенски събор осъдил и отхвърлил ереста на монотелитите и определил да се признават в Иисус Христос две естества – Божествено и човешко, и по тези две естества – две воли, но така, че човешката воля в Христа не е противна, а е покорна на Неговата Божествена воля.

Достойно е за внимание, че на този Събор бил отлъчен заедно с другите еретици и Римският папа Хонорий, който признавал учението за една воля...

Определението на Събора подписали и римските делегати – презвитерите Теодор и Георгий и дякон Йоан. Това ясно показва, че висшата власт в Църквата принадлежи на Вселенския събор, а не на Римския папа.

След 11 години Съборът отново започнал заседанията в царските палати, наречени Трупски, за да се решат въпросите, отнасящи се предимно до църковното благочиние (добро управление).

В това отношение той като че допълнил Петия и Шестия вселенски събор, затова и се нарича Пето-шести.

Съборът утвърдил правила, по които Църквата трябва да се управлява, а именно: 85 правила на светите апостоли, правила от шестте вселенски и седемте поместни събора и правилата на 13 отци на Църквата. Тези правила впоследствие били допълнени от Седмия вселенски събор и от още два поместни събора, които съставили така наречения „Номоканон", а по руски „Кормчая книга", която представлява основата на църковното управление на Православната Църква.

На този Събор били осъдени някои нововъведения в Римската църква, несъгласувани с духа на постановленията на Вселенската църква, а именно: принудата за безбрачие на свещениците и дяконите, строги пости в съботите на Великия пост.

Припомняме, че през лятото на 680 г. византийският император Константин IV Погонат (668-685 г.) предприема поход срещу българите. Поражението на византийците завършва със сключването на мирен договор през лятото на 681 г. в Константинопол, чрез който Аспарухова България е призната от Византия. С този документ Византия отстъпва на България областта Долна Мизия до река Искър, но без град Одесос и околното крайбрежие.

Това всъщност било формално, тъй като византийска власт над тези земи фактически липсвала поради непрекъснатите варварски нахлувания и перманентните вълни от славянски заселници. България същевременно се съгласява да преустанови набезите отвъд Стара планина. Уредени са и търговските отношения между двете страни. След като сключил мир с Константин IV Погонат,

Аспарух не тревожи Византия до 686 г., когато Погонат умира от дизентерия.

През 681 година е основана Първата българска държава, която достига разцвета в развитието си в началото на X век и оказва голямо влияние на източноевропейските народи чрез книжовните си школи и литературата.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    44 5 Отговор
    ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ

    04:06 12.11.2022

  • 2 среднощен

    36 6 Отговор
    "...Съборът утвърдил правила, по които Църквата трябва да се управлява, а именно: 85 правила на светите апостоли, правила от шестте вселенски и седемте поместни събора и правилата на 13 отци на Църквата. Тези правила впоследствие били допълнени от Седмия вселенски събор и от още два поместни събора, които съставили така наречения „Номоканон", а по руски „Кормчая книга", която представлява основата на църковното управление на Православната Църква..."; И в ответ на тази стройна, от Бога благословена наредба и с мъченически жертви отстоявана истина днес ни се внушава да приемем - "Истанбулската конвенция"... Всеки сам да си прецени... Адмирации към автора на статията!

    Коментиран от #3, #12, #30

    04:30 12.11.2022

  • 3 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    13 12 Отговор

    До коментар #2 от "среднощен":

    ПРИЯТЕЛЮ така Е

    Коментиран от #4

    04:33 12.11.2022

  • 4 среднощен

    32 8 Отговор

    До коментар #3 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ и да запази и предаде на поколенията чиста и неопетнена Православната вяра, която нея е запазила през вековете - като най-старата държава в Европа! Успешен ден!

    Коментиран от #28

    04:48 12.11.2022

  • 5 Вселенски събор

    15 20 Отговор
    Има неоспорими исторически данни, че са присъствали и извънземни.

    Коментиран от #15, #16

    05:09 12.11.2022

  • 6 САТЪРА НА ХАНА

    31 5 Отговор
    БАЛТАВАР АТИЛКЕСЕ ( ГОЛОБРАДИЯ АТИЛА),
    КАКТО СА НАРИЧАЛИ В ДЕТСТВОТО
    МАЛКИЯ АСПАРУХ ... ЗАРАДИ ПРИЛИКАТА С ПРА ПРА ПРА ДЯДО СИ :)))
    ....
    Е БИЛ В МНОГО ДОБРИ ОТНОШЕНИЯ С
    ЧИЧО СИ КИЙ .. ОТРЕКЛИЯ СЕ ... ОСНОВАТЕЛ НА КИЕВ И ПО-МАЛЪК НА БАЛТАВАР КУБРАТ БАЩУ
    ... ИЗВЕСТЕН И КАТО КУРТ .. СТЕПНИЯ ВЪЛК

    Коментиран от #21, #31

    05:58 12.11.2022

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 САТЪРА НА ХАНА

    29 6 Отговор
    НА ПРЪСТЕНА НА ХАН КУБРАТ
    В ЕРМИТАЖА ПИШЕ НА "ПАТРИЦИЯ КУБРАТ "
    ОТ ВИЗАНТИЙСКИЯ ИМПЕРАТОР
    ... С ПАТРИЦИИ СА БИЛИ САМО ХРИСТИЯНИТЕ ....
    ....
    ПРЪСТЕНА Е ОТКРИТ В ГРОБА НА ХАН КУБРАТ .
    В СЕЛО МАЛАЯ ПЕРЕЩЕПИНА , ПОЛТАВАКА ОБЛАСТ , РУСКА ИМПЕРИЯ .. ДО РЕКА ДНЕПЪР

    06:04 12.11.2022

  • 9 Търновец

    29 9 Отговор
    Само че двамата първи братовчеди Йоан Предтеча и Исус Христос са били Асирийци проповядващи мир любов към хората и трудолюбие а тези морални категории са насочени не към някакъв Господ а към хората и всъщност първичното Християнство е било философско учение а не вероизповедание. Т.н. православна църква трябваше да осъди войната в Ирак и да призове хората да не употребяват наркотици защото те подтикват към агресия

    Коментиран от #10, #11

    06:18 12.11.2022

  • 10 САТЪРА НА ХАНА

    23 8 Отговор

    До коментар #9 от "Търновец":

    ХРИСТОС
    ОСТАВЯ УЧЕНИЕТО - СВОБОДА , РАВЕНСТВО , БРАТСТВО, СПРАВЕДЛИВОСТ И ДА НЕ СЕ СТРАХУВАШ ДА СЕ БОРИШ И УМРЕШ В ТЯХНА ЗАЩИТА
    ..... ЦЪРКВИТЕ ПРСВЯТ ОТ ТОВА УЧЕНИЕ ИМСТРУМЕНТ НА САТАНАТА

    06:27 12.11.2022

  • 11 САТЪРА НА ХАНА

    19 8 Отговор

    До коментар #9 от "Търновец":

    КОМУНИСТИТЕ КОПИРАТ УЧЕНИЕТО БА ХРИСТОС В ОРИГИНАЛ
    ... И ЗАТОВА ЦЪРКВИТЕ ГО МРАЗЯТ
    ...
    А КОМУНИСТИТЕ НЕ ИСКАТ ДА СИ ПРИЗНАЯТ ЧЕ СА ГО КОПИРАЛИ , ПОНЕЖЕ ЩЕ ИМ КАЖАТ ЧЕ СА ХРИСТИЯНСКА СЕКТА

    Коментиран от #13, #39

    06:29 12.11.2022

  • 12 вива хамерика - джандарите насвета

    18 13 Отговор

    До коментар #2 от "среднощен":

    На 26 Август 1789 г. във Версай е приет един от
    най-важните документи в човешката история,
    който дава равни права на хората по рождение -
    нещо немислимо в хилядите години на човешко
    развитие преди това.

    Първите официални документи, касаещи правата на човека,
    се появяват в края на 18 век в САЩ. Следва и Европа.

    И после !

    "Ние ще хвърлим всичкото злато на САЩ, цялата сила
    на САЩ за измамване и оглупяване на хората от
    социалистическия свят. Незабелязано ще подменим
    човешките ценности с фалшиви. КАК? Ще намерим
    единомишленици в тези страни и Русия. Ще разгърнем
    грандиозна по мащаби разложителна работа, ще
    изтръгнем социалната същност на литературата, ще
    насърчаваме автори, които втълпяват в човека култ
    към секса, насилието, садизма, предателството -
    тоест безнравствеността. Нужни са писания,
    осмиващи естествеността и почтеността като
    архаични отживелици. Простащината, наглостта,
    лъжата и измамата, пиянството и наркоманията,
    животинския страх сред хората, безсрамието,
    доносничеството и още много пороци заложени в
    човека трябва да се раздвижат.Така ще разклащаме
    поколение след поколение, ще предизвикваме
    ерозия и развращаване на младежта. Ще създадем
    човек с консумативна психика на елементарен
    потребител. Всичко това ще извършим под девиза:"

    "ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ГРАЖДАНСКИТЕ МУ СВОБОДИ”
    Фостър Дълес 1956

    Коментиран от #27, #44

    06:44 12.11.2022

  • 13 Търновец

    20 7 Отговор

    До коментар #11 от "САТЪРА НА ХАНА":

    Да да разбирам вашата мисъл, ако владеете Английски можете да търсите на интернет една статия на левичарския Англоезичен "The Guardian" в която се обяснява много добре как милиарди дадени от Лондонски банкери първо отидоха при сенатор Прескот Буш в САЩ а след това в Холандия където Буш и Фритц....имаха съвместно дружество а след това към производството на качествена немска стомана за танкове и оръдия за ВСВ, а в тези предприятия се използуваше безплатен труд на затворници от Аушвитц, че след войната двама от тях съдиха Прескот Буш - дядо на президента Буш. Нас ни управляват няколко свръх богати хора станали такива с лъжи измами корупция и войни - и ПСВ и ВСВ и сега Ирак с над един милион жертви - много е далече всичко това от изначалното Християнство.щ

    06:55 12.11.2022

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Батман от Прилеп

    18 5 Отговор

    До коментар #5 от "Вселенски събор":

    И македонците от севера бяха там. Даваха вид на непукист и ,като слушаха на уокмен Лепа Брена и Миле Китич ,но старателно записваха с клинопис ,който бяха заели на шумерите.

    08:28 12.11.2022

  • 16 Питагор

    20 5 Отговор

    До коментар #5 от "Вселенски събор":

    Те винаги присъстват. Ние сме създадени "по техен образ и подобие" от местно шимпанзе чрез сложна генетична намеса. Прав е Дарвин, когато казва, че човекът е произлязъл от маймуната. Но не е прав, че това е станало чрез еволюция. Трудно може да се повярва, че маймуната сама е измислила писменост, построила е пирамидите и т.н.
    Истинското знание за произхода на човека тепърва ще се дава на хората, но засега не са готови да го приемат.

    Коментиран от #33

    09:15 12.11.2022

  • 17 Българско

    27 5 Отговор
    Хайде бе на руски „Кормчая книга", не ли руския стъпва на българската книжнина и писменост и това са просто български думи, поне втората? За да ни се натрисат постянно руската пропаганда и манипулации за произхода на писменоста, чиито произход е само и единствено български. Точка. Русия не е третия Рим и никога няма да бъде.

    10:23 12.11.2022

  • 18 Цицерон

    13 3 Отговор
    "Първата арабска обсада на Константинопол през 674 година е голямо стълкновение от Византийско-арабските войни и е един от многобройните пъти, когато защитата на града е поставяна на изпитание. Това е битка между Византийската империя и Арабския Омаядски халифат. Муавиях I, който се очертава като управляващ арабската държава след гражданската война, обсажда Константинопол по времето на Константин IV Погонат. В тази битка Омаядите, неуспели да направят пробив по стените на Теодосий, блокират града по Босфора. Настъпването на зимата принуждава обсаждащите да се оттеглят на остров на 100 километра от града.

    Точно преди обсадата сирийски християнски бежанец на име Калиник от Хелиополис създава за Византия унищожително ново оръжие, което става известно като „гръцки огън“. В битката при Сулайем през 677 година византийският флот го използва, за да унищожи арабския флот в Мраморно море след вдигането на обсадата през 678 година. Победата спира омаядската експанзия към Европа за повече от трийсет години, въпреки че арабите не са победени до втората арабска обсада на Константинопол.

    Поражението може да се отдаде на два фактора: на непробиеваемата защита на града и на опустошителната зима. Морската победа, в която Византия побеждава, осигурява, че градът не може да бъде превзет по море. Междувременно арабските сили са заплашени от глад през зимата."

    Това беспорно е довело до отслабването на Източната Римска Империя(наричана от нас Византия) и до обявяванет

    Коментиран от #19, #40

    10:27 12.11.2022

  • 19 Цицерон

    15 2 Отговор

    До коментар #18 от "Цицерон":

    - продължение и уточнение
    Това беспорно е довело до отслабването на Източната Римска Империя(наричана от нас Византия) и до обявяването а не създаването на Първата Българска държава.
    Първичният фактор за обявяването на България е именно това а вселенския събор както и други неща са негова последица и исторически гримировки.

    10:29 12.11.2022

  • 20 Цицерон

    7 1 Отговор
    Политическата обстановка на Балканския полуостров. Образуването на българската държава е свързано най-непосредствено с политическата обстановка в Европейския Югоизток през 70-те години на VII в. и по-конкретно с византийско-арабските войни, а така също и с взаимоотношенията на славяните с империята по това време.



    Големият конфликт между араби и византийци започнал още по времето на Ираклий, когато само за няколко години Византия загубила своите източни провинции в Мала Азия, Месопотамия, Сирия, Ерусалим, Палестина и Египет. Арабите излезли на средиземноморския бряг, построили флота и скоро станали голяма морска сила, което им позволило да превземат островите Кипър, Родос и Кос. 1



    През 663 г., вече при император Констанс II, византийско-арабският конфликт избухнал с нова сила. Той започнал с един набег в Мала Азия, при който на арабите се удало да отведат в плен голямо множество хора. През 665 г. арабите отново нахлули в Мала Азия и дори останали да презимуват в пределите на империята. При този именно поход един славянски отряд от 5000 души напуснал византийската войска, преминал на страната на арабите и бил заселен в областта на гр. Апамея, във Втора Сирия. 2 Това пък от своя страна накарало империята да изостри подозрителността и бдителността си по отношение и на балканските славяни.



    През следващите години арабският халиф Моавий водил войната против Византия с нарастваща сила. В резултат на почти ежегодните нападения арабите ус

    10:53 12.11.2022

  • 21 Много на турски звучат

    12 5 Отговор

    До коментар #6 от "САТЪРА НА ХАНА":

    Тези имена. Да не намеквате, че са тюрки?

    10:54 12.11.2022

  • 22 Цицерон

    7 2 Отговор
    През следващите години арабският халиф Моавий водил войната против Византия с нарастваща сила. В резултат на почти ежегодните нападения арабите успели да превземат от византийците почти цяла Мала Азия и дори да проникнат до Халкедон нa брега на Мраморно море. А през 668 г., когато на византийския престол се възкачил Константин IV Погонат и в империята започнало брожение против неговото управление, арабите подновили нападенията си по море. Първоначално ударите им били насочени към Сицилия и Африка, а през 670 г. в техни ръце паднал полуостров Кизик в Мраморно море. Така над византийската столица надвиснала сериозна опасност от внезапно нападение по море. И наистина само след две години арабите превзели Смирна, овладели крайбрежието на Киликия и Ликия, покорили остров Хиос и затегнали обръча около столицата Цариград.

    10:55 12.11.2022

  • 23 Цицерон

    7 1 Отговор
    Въпреки неуспеха на обсадата битката за Солун не била прекратена. Анонимният автор изрично отбелязва: „Въпреки че обсадата беше осуетена тогава, все пак набезите или непрестанните всекидневни нападения не прекъснаха, но по споменатия начин варварите нападаха града из засада от всички страни и отвличаха по-непредпазливите.” Наистина една част от славянските племена по думите на анонимния автор „стояха отчасти спокойно и бяха сложили оръжието”, но други, и то главно тези по Стримон и Ринхин, нападали византийските морски съдове, които превозвали храни от Цариград за Солун. Това те вършели „при островите и тясното море, при местата край Парион и Проконез; те ги пленяваха и при митницата заедно с плавателните съдове и с твърде много кораби си отиваха в страната при своите колиби”. Тези действия продължили през втората половина на 677 и през цялата 678 г.



    Обрат във византийско-славянските отношения настъпил след 678 г., когато империята отбила нападенията на арабите срещу Цариград и могла да насочи силите си против славяните на Балканския полуостров. Това било толкова по-наложително, тъй като действията на славяните взели много широки размери: те не само застрашавали Солун и неговата околност, но представлявали опасност и за самата империя. Анонимният автор съобщава, че „враговете (славяни) проявяват упоритост и надменност не само срещу нашия град (Солун), а се осмеляват да нападат и самите управляващи”.

    11:00 12.11.2022

  • 24 Цицерон

    5 1 Отговор
    Според разказвача на това „чудо” (деяние) императорът изпратил войските си („своето христолюбиво войнство”) против стримонците „през Тракия и насрещните ѝ земи” (διὰ Θρὰκης καὶ τῶν ἀντίων). Явно тук под Стримон и стримонци трябва да се разбира населението на една обширна област, обхващаща поречието на Струма, а може би и на Места и простираща се от беломорското крайбрежие до Рила и Люлин. В конкретния случай под Тракия несъмнено става дума за диоцеза Тракия, а под „насрещните ѝ земи” — за диоцеза Илирик. А това ще рече, че ударът против славянските племена бил предприет от две страни и бил организиран като широка военна експедиция.

    Развоят на бойните действия също така показва, че става дума за акция от голям мащаб. Когато станало известно, че императорските армии са тръгнали на поход, славяните „завзеха теснините и подкрепените места и се въоръжиха за съпротива срещу ромейските войски”. По всичко изглежда обаче, че срещу себе си славяните този път имали един многоброен и добре екипиран противник, тъй като не могли да издържат на неговия натиск. Като обобщава резултатите от бойните действия, анонимният автор пише: ромейските войски „избиха в засадите, които самите варвари бяха направили, техните силни първенци и войници”.

    11:04 12.11.2022

  • 25 Цицерон

    5 1 Отговор
    Развоят на бойните действия също така показва, че става дума за акция от голям мащаб. Когато станало известно, че императорските армии са тръгнали на поход, славяните „завзеха теснините и подкрепените места и се въоръжиха за съпротива срещу ромейските войски”. По всичко изглежда обаче, че срещу себе си славяните този път имали един многоброен и добре екипиран противник, тъй като не могли да издържат на неговия натиск. Като обобщава резултатите от бойните действия, анонимният автор пише: ромейските войски „избиха в засадите, които самите варвари бяха направили, техните силни първенци и войници”.
    Походът на византийците против славяните, както показва хронологията на събитията, е станал през 679 г. През същата година е станало и поражението на славяните в клисурите и укрепленията на Стримон и други области. Същевременно обаче още докато продължавали бойните действия, славяните потърсили помощ от други народи. Анонимният автор съобщава следното: „Те (славяните) поискаха за съдействие всякаква помощ от разни варварски князе” (πᾶσαν τὴν βάρβαρον ἐκ διαϕόρων ῥηγῶν βοήϑειαν εἰς συμμαχίαν προτρεψάμενοι). 6
    Горепосоченото сведение е от изключителна важност за изясняване на политическата обстановка на Балканския полуостров само една година преди образуването на българската държава. И отговорът на въпроса за ролята и мястото на славяните в тези събития до голяма степен се съдържа в разкриването на съдържанието на термина „варварски князе”.
    Че в дадения случай то

    Коментиран от #26

    11:12 12.11.2022

  • 26 Цицерон

    5 1 Отговор

    До коментар #25 от "Цицерон":

    продължение-
    Че в дадения случай този термин не се отнася до славянските ллемена и техните князе, личи от самия контекст на извора — в него авторът изрично отбелязва околните племена или с тяхното име; или с етническото им название. Неприложим е този термин и към аварите, които много пъти били воювали заедно със славяните против Византия, в това число и против Солун.
    В този момент аварите били в мирни отношения с империята, сами имали проблеми с намиращите се в техния хаганат прабългари и не били в състояние да водят активни бойни действия против Византия.
    Остават следователно прабългарите, които също така в продължение на много години воювали съвместно със славяните против империята
    А прабългари в този момент се намирали на две различни точки на дунавската граница на Византия: Аспаруховите — отвъд делтата на Дунава,
    и Куберовите — в Сирмиум и Панония.
    Сирмиум - римска провинция намиращи се днес в Сърбия
    Панония - римска провинция днес Словение, Хърватия ,Босна и Херцеговина

    11:22 12.11.2022

  • 27 среднощен

    10 3 Отговор

    До коментар #12 от "вива хамерика - джандарите насвета":

    "..Джон Фостър Дълес e американски политик, държавен секретар през 1953 – 1959 година, по времето на президента Дуайт Айзенхауер. Той въвежда понятието brinkmanship – изкуство на водене на рискована политка на ръба на войната. По-малкият му брат Алън Дълес е директор на ЦРУ..."; Без коментар...!

    11:37 12.11.2022

  • 28 заднощен

    3 5 Отговор

    До коментар #4 от "среднощен":

    с твоето пгагослафие отивайте дет слънце не огрява
    IYI

    12:15 12.11.2022

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ПРИПОМНЯНЕ

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "среднощен":

    От материалите на събора несъмнено най-важно е словото на епископ Константин от Апамея на 16-ото заседание. Самият Константин не бил участник в събора и за неговото присъствие на заседанието съобщил председателствуващият. Епископът каза: Казвам се Константин. Презвитер съм на светата божия църква, която се намира в Апамея... Дойдох при вашия свети събор, за да ви поуча, че ако бях изслушан, нямаше да претърпим онова, което претърпяхме тази година, сиреч каквото претърпяхме във ВОЙНАТА С БЪЛГАРИЯ. Защото аз поисках още отначало да дойда на събора и да помоля да стане мир...та нито едните, нито другите да се измъчват... да настане любов и мир, защото Бог от всичко най-много обича мира и любовта. И сега, ако заповядате, нека напиша онова, което бог ми е внушил за вярата, по сирийски и да се преведе на гръцки.

    18:22 12.11.2022

  • 31 То всички

    10 14 Отговор

    До коментар #6 от "САТЪРА НА ХАНА":

    имена са на турски."курт" е вълк.Значи още едно доказателство че сме тюрки.Българино не се срамувай от миналото си.Напротив.

    05:54 13.11.2022

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Неподписан

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "Питагор":

    Английска генетична намеса:Мой познат италианец имигрирал в англия преди 45 години.За пари започва да се снима във филми за възрастни,но не става звезда.Разказвал ми е че англичанките го правят с кучета

    Коментиран от #37

    03:51 12.11.2025

  • 34 Казвате 680,

    6 0 Отговор
    а онази Мизия също и УУлгария (Вулгария), антично римско изписване на звуци ВУ с УУ, в картата на Йероним Блажени през лето 386 за християнския свят? А онази последвала провинция България, за която пише Никиуски, в което лето 513 Виталиан Тракиец повежда българите срещу Римската империя, стои седмица пред стените на Конъстанътинополъ с българия и се завръща в провинция България, вече без Мизия? Кого лъжете?

    03:53 12.11.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 гледал

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "Неподписан":

    е мааати?

    07:01 12.11.2025

  • 38 всичкуту русямил

    1 3 Отговор

    До коментар #32 от "Сиганин":

    си ханин

    07:02 12.11.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 плевен

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Цицерон":

    Появявай се по- често в сайта.

    09:29 12.11.2025

  • 41 бобо

    0 1 Отговор

    До коментар #39 от "АНТИ-КОМУНИ$Т":

    Съгласен. А теб ще те сложим да установяваш причината за смъртта.

    10:59 12.11.2025

  • 42 Българиоя

    5 2 Отговор
    Е много по. Стара държава и има Български учени които го доказват. Нашата история е най фалшифицираната в света

    12:06 12.11.2025

  • 43 Пецата

    0 4 Отговор
    Кво ме занимавате с глупости от преди хиляда години разбираш ли да си сипа още ракиа освен 🤣

    20:38 12.11.2025

  • 44 Това е цитат

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "вива хамерика - джандарите насвета":

    от руския роман "Вечният Зов"
    Художествена измислица
    Защо лъжеш народа?

    03:25 12.11.2026

  • 45 хаха

    0 0 Отговор
    ДРЪН ДРЪН!

    Кой е тогава ВИТАЛИАН? Хахаха!

    03:27 12.11.2026

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