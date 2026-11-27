Лидерите на Европейския съюз не постигнаха споразумение за бюджета за периода 2028–2034 г. и отложиха за декември решението за заем от 45 милиарда евро за финансиране на Украйна през 2027 г. Разговорите в Брюксел приключиха без пробив след остри разногласия между държавите, които настояват за съкращения, и страните, защитаващи кохезионните фондове и земеделските плащания.

„Това беше необходима стъпка в процеса. Това е преговорен процес. Нормално е различните страни да очертаят изходните си позиции“, заяви председателят на Европейския съвет Антониу Коща. Той подчерта, че новият бюджет трябва да бъде приет, за да започне да действа от 1 януари 2028 г.

Два лагера и различни червени линии

Предложението на Коща е за бюджет от 1,78 трилиона евро по текущи цени за седем години. То предвижда съкращение от 204 милиарда евро спрямо първоначалния проект. Идеята обаче беше отхвърлена като недостатъчна от държавите, които плащат повече в бюджета, отколкото получават обратно.

В единия лагер са седемте „пестеливи“ държави, сред които Германия, Нидерландия, Австрия, Швеция, Дания и Финландия. Те настояват за по-малък бюджет и ограничаване на националните вноски. Срещу тях са 17-те „приятели на сближаването“, водени от Франция и Италия, които защитават средствата за по-бедните региони, инфраструктурата и земеделието. Кохезионната политика и селското стопанство заедно формират приблизително две трети от бюджета.

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че след 31 декември няма да може да продължи или да приключи преговорите за бюджета заради наближаващите президентски избори във Франция. „Можем да приключим до 31 декември, но това е абсолютната граница“, каза той. Макрон определи по-нататъшното намаляване на бюджета като „стратегическа грешка“.

Германският канцлер Фридрих Мерц зае обратната позиция и поиска съкращенията да бъдат увеличени над предложените 204 милиарда евро. „Те ще станат по-големи“, каза Мерц, без да посочи окончателна сума. Според френския вестник „Монд“ Берлин настоява съкращенията да достигнат около 250 милиарда евро.

Украйна остана без решение

Спорът за бюджета измести на заден план предложението за заем от 45 милиарда евро за Украйна. Европейската комисия предлага средствата да бъдат осигурени чрез заем, гарантиран от бюджета на ЕС, за да се покрият част от финансовите нужди на Киев през 2027 г.

Германия, Нидерландия и Дания настояват всички 27 държави да участват във финансирането. България, Чехия, Унгария и Словакия не са поели ангажимент за военната част на помощта. България е заявила готовност да участва само в невоенния компонент, с акцент върху региони с българско национално малцинство. Решението по въпроса е отложено за декември.

Разминаването между държавите е свързано и с начина, по който ще се плащат лихвите по заема. Част от страните искат разходите да бъдат покрити от бъдещия бюджет, докато Берлин настоява да има общ ангажимент на всички държави членки.

Следващият срок е през декември

Следващото заседание на Европейския съвет е насрочено за 17–18 декември. Тогава лидерите трябва да направят нов опит за споразумение по бюджета и финансирането на Украйна. Ако не бъде постигнато единодушие, преговорите могат да се проточат през 2027 г., което би усложнило подготовката на бюджета, който трябва да започне да действа от 2028 г.

На срещата лидерите постигнаха отделно решение за ръководството на Европейската централна банка. Европейският съвет предложи испанеца Пабло Ернандес де Кос за председател на ЕЦБ на мястото на Кристин Лагард, която трябва да напусне поста на 7 февруари 2027 г. Кандидатурата ще бъде обсъдена с Европейския парламент и Управителния съвет на ЕЦБ преди окончателното назначаване.

Източници: euronews.com, apnews.com, lemonde.fr