Германският канцлер Фридрих Мерц настоява за допълнително намаляване на бюджета на Европейския съюз за 2028–2034 г. с около 200 млрд. евро. Той отхвърли последното предложение на председателя на Европейския съвет Антонио Коща като прекалено голямо и заяви, че Германия не приема ново общо задлъжняване.

„Европа се нуждае от стабилни финанси. Не можем и не трябва да поемаме нов дълг в Европейския съюз“, каза Мерц при пристигането си за срещата на лидерите в Брюксел. Той настоя бюджетът да насочва повече средства към отбраната и конкурентоспособността, като едновременно с това гарантира продължаваща подкрепа за Украйна.

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Берлин иска бюджет около 1,58 трилиона евро

Първоначалният проект на Европейската комисия беше за 1,985 трилиона евро. След критики от Германия и други държави, които внасят повече в бюджета, отколкото получават, Антонио Коща предложи вариант за 1,781 трилиона евро.

Последният вариант, обсъждан на срещата, е за около 1,582 трилиона евро, включително 140 млрд. евро за погасяване на задължения, натрупани след пандемията. Според информация на Анадолската агенция Берлин иска съкращение с близо 400 млрд. евро спрямо първоначалния проект на Комисията, което би означавало още около 200 млрд. евро по-малко спрямо предложението на Коща.

Спорът за Украйна остава нерешен

Финансирането на Украйна е вторият голям конфликтен въпрос. Проектът за бюджета предвижда до 100 млрд. евро за Киев през периода 2028–2034 г., но държавите членки все още не са се договорили как да бъде осигурена помощта през 2027 г.

Европейският съюз обсъжда заем от 45 млрд. евро, който трябва да покрие част от очаквания недостиг на украинското финансиране. Общата нужда на Киев за следващата година се оценява на около 70 млрд. евро, като останалите средства се очаква да дойдат от държави извън ЕС и международни партньори.

„За мен има връзка между подкрепата за Украйна и европейския бюджет. Европейският съюз се състои от 27 държави членки, а не от 23 или 24“, заяви Мерц. Чехия, Унгария, Словакия и България се противопоставят на използването на общи средства за военна помощ за Украйна, посочва Асошиейтед прес.

След повече от 12 часа разговори лидерите не постигнаха споразумение нито за дългосрочния бюджет, нито за новия заем за Украйна. Бюджетът за 2028–2034 г. трябва да бъде одобрен единодушно от всички 27 държави. Коща настоява за сделка до края на годината, а следващата решаваща среща е насрочена за 17 и 18 декември.

Източници: mobil.aa.com.tr, apnews.com, live.euronext.com