Активи за 14,5 милиона евро са поставени под превантивен запор при разследване за предполагаема измама с ДДС в девет държави от Европейския съюз, сред които и България. Мерките са извършени по искане на Европейската прокуратура в Рим от италианската Финансова гвардия, предава Телеграф.

Запорите са наложени едновременно в Белгия, България, Естония, Франция, Германия, Италия, Малта, Румъния и Словакия. Иззети са недвижими имоти, луксозни стоки, пари в брой и средства по банкови сметки на стойност над 2,2 милиона евро. В Италия и Румъния са извършени и претърсвания за откриване на активи и парични средства.

Разследването е започнало след данъчна проверка на дружество, занимаващо се с електронна търговия с телекомуникационни продукти. Според Европейската прокуратура се проверява дейността на предполагаема престъпна организация, свързана с мащабна измама с ДДС, пране на пари, самоизпиране и измамно прехвърляне на активи в сектора на дребната електроника.

Мобилни телефони на занижени цени

Според разследването между 2019 и 2020 г. организацията е купувала големи количества мобилни телефони от доставчици в други държави от ЕС и ги е продавала на частни лица в Италия на силно занижени цени. Предполага се, че ниската цена е била постигната чрез невнасяне на събрания от клиентите ДДС.

Парите са били прехвърляни чрез мрежа от дружества и физически лица в Италия и чужбина. Данъчните задължения са оставяни на неактивни компании без реални офиси и действителна стопанска дейност. След това дружествата са били изоставяни, а задълженията към бюджета са оставали неплатени.

Европейската прокуратура оценява предполагаемите щети за бюджета на 14,5 милиона евро. Част от средствата са били превеждани в чужбина, след което връщани в Италия и инвестирани в привидно законни бизнес дейности. Други суми са били теглени в брой или използвани за придобиването на имоти и луксозни автомобили.

Четири дружества и 11 физически лица

Заповедта за превантивен запор е издадена от съдия по предварителното производство към Съда в Рим. Тя засяга четири дружества и единадесет физически лица, заподозрени в участие в схемата.

„Всички засегнати лица се считат за невинни, докато вината им не бъде доказана пред компетентните италиански съдилища“, заяви Европейската прокуратура.

Акцията е поредният случай, при който разследване на Европейската прокуратура за измами с електронни стоки и ДДС достига до България. През декември 2025 г. институцията съобщи за отделно разследване в страната, при което бяха извършени над 80 претърсвания в девет града, а предполагаемите щети бяха оценени на над 13 милиона евро. Двата случая са различни и не са представени като свързани.

Предстои италианските съдебни органи да продължат действията по разследването и да установят ролята на всяко от засегнатите лица и дружества.