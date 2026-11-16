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16 ноември 1831 г. Умира Карл фон Клаузевиц

16 ноември 1831 г. Умира Карл фон Клаузевиц

16 Ноември, 2026 05:19 577 22

  • карл фон клаузевиц-
  • прусия-
  • армия-
  • реформа

Той играе пряка роля в реформата в пруската армия, довела до победата над Наполеон I

16 ноември 1831 г. Умира Карл фон Клаузевиц - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Войната е само продължение на политиката с други средства. Това е знаменателната фраза на героя на нашия разказ.

На 16 ноември 1831 г. след завръщането си в Бреслау (днешен Вроцлав) Карл фон Клаузевиц умира от холера. Той издъхва без да е завършил дългия си ръкопис по военна теория.

Карл фон Клаузевиц прекарва целия си зрял живот като военен. Роден на 1 юни 1780 г. близо до град Магдебург, Прусия, в семейството на пенсиониран офицер, той постъпва в армията на 12-годишна възраст и още първата година участва в битка срещу французите. През 1801 г. е приет в новосъздадената военна академия в Берлин, където изучава Фридрих Велики и Макиавели, и военната история на Прусия и други велики държави.

След завършването на академията Клаузевиц се завръща в армията и през 1806 г. е пленен от французите в битката при Пренцлау. Едногодишният плен му дава време за размисъл върху военната теория. След завръщането си в Прусия той става частен преподавател на престолонаследника и ръководител на отдел в Министерството на отбраната. За обучението на принца написва монография, публикува по-късно под заглавието „Принципи на войната“, в която разглежда отношението между нападението и отбраната и колко е важно да се знае кога да се премине от едното към другото. Той предсказва, че Наполеон ще се провали, ако нападне Русия заради напредъка в руската армия, огромните разстояния и суровата зима.

През 1812 г. като много други офицери, които не вярват, че това не е добро за страната им, Клаузевиц отказва да участва в наложения съюз на Прусия с някогашния и враг Франция и предпочита да дезертира пред това да помага на Наполеон във войната му срещу Русия. Клаузевиц постъпва в руската армия и в продължение на две години заема различни постове, включително началник-щаб на пехотен корпус и посредник, убедил пруската армия да застане на другата страна – да се присъедини към руснаците срещу Наполеон.

Назначен отново в пруската армия след сключването на съюза с Русия, до края на войната Клаузевиц се бие срещу Наполеон и през 1818 г. е повишен в генерал-майор и назначен за ръководител на военния колеж в Берлин. Повече от едно десетилетие той посвещава усилията си на реорганизацията на пруската армия и на оформянето на военната си философия в бъдещата книга „За войната“.

През 1830 г. постъпва в пруския наблюдателен корпус по време на Полската революция. Там заболява от холера....

Все пак приноса на Клаузевиц е огромен. Той играе пряка роля в реформата в пруската армия, довела до победата над Наполеон I. Освен това създава военната организация на генералния щаб, използвана от пруската армия, а по-късно от германската армия. Не трябва да се забравя, че той вдъхва живот на система за обучение и развитие на офицерите.


Германия
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