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Тръмп смени секретаря на армията, иска милиарди от Европа

Тръмп смени секретаря на армията, иска милиарди от Европа

4 Септември, 2026 03:54, обновена 4 Септември, 2026 04:02 642 11

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  • армия-
  • украйна-
  • путин

Изолирането на Русия беше грешка, заяви американският президент

Тръмп смени секретаря на армията, иска милиарди от Европа - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предприе мащабни вътрешни и външнополитически промени, които пренареждат картите на глобалната сцена. В официално изявление държавният глава обяви назначаването на Адам Търл за изпълняващ длъжността Секретар на армията на САЩ, след като досегашният ръководител Дан Дрискол подаде оставка поради сериозно напрежение с шефа на Пентагона Питър Хегсет. Рокадата идва в критичен момент, белязан от засилващия се натиск на Белия дом за приключване на военните конфликти и преразглеждане на финансовата помощ за съюзниците.

Паралелно с промените в Пентагона, американският лидер демонстрира изключителна увереност по отношение на конфликта в Източна Европа, като заяви категорично: „Ние ще се справим“ с украинското урегулиране. Думите му съвпадат с подготовката за изпращане на американски емисари в Киев и Москва в следващите дни, което беше потвърдено и от украинския президент Володимир Зеленски. Тръмп обаче затегна тона към европейските съюзници, като обяви в социалните мрежи, че САЩ ще изискат от Европа да възстанови стотиците милиарди долари, предоставени безвъзмездно на Украйна и НАТО под формата на боеприпаси и военна помощ.

Голямата интрига остава предстоящата през декември среща на върха на G20 в Маями, която ще се проведе в луксозния курорт на Тръмп „National Doral“. Попитан за потенциалното участие на руския президент Владимир Путин, Тръмп припомни позицията си, че изолацията на Русия е била грешка и присъствието на руския лидер би било „много полезно“ за решаването на глобалните кризи. Темата вече предизвика остри реакции сред западните съюзници. Канадският премиер Марк Карни заяви, че ако се срещне лице в лице с Путин в Маями, съобщението му ще бъде кратко и ясно: „Махни се от Украйна“. Въпреки международния отзвук и издадената заповед за арест от Международния наказателен съд, Белият дом остава отворен за дипломатически диалог на най-високо равнище на американска земя.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    8 0 Отговор
    зелюНАРКОМАНОВ скоро ще го тричат неговите

    европа умира с подкрепата на две-три вещици начело кой ги е сложил начело на европа никой не знае

    скоро ще има коленичене пред импратор ПУТИН

    04:16 04.09.2026

  • 2 Ами сега?

    5 0 Отговор
    Урсулите - кво праим?

    04:17 04.09.2026

  • 3 Мадам...

    3 0 Отговор
    Всеки ден с ново мнение по всеки един въпрос. По-ненормален президент отвъд океана не е имало.

    Коментиран от #11

    04:19 04.09.2026

  • 4 Фен

    3 0 Отговор
    Ами Европа реши да си играе на война. Сега ще си плаща. Явно, за да се освободим от урсулите, ще трябва да минем през дъното.

    04:21 04.09.2026

  • 5 Георги

    2 0 Отговор
    е тромб нали изнуди наркоса да му припише украинската индустрия и изкопаеми за тези същите милиарди? Сега ще ги плащаме и ние ли? Супер!

    04:24 04.09.2026

  • 6 И Киев е Руски

    5 0 Отговор
    Сватбената трагедия в пристанищния град Кухестак разкри истинската цена на твърденията на Вашингтон за „селективни удари“, съобщава NYT. Техеран настоява американското командване да бъде изправено пред Международния наказателен съд за военни престъпления

    04:32 04.09.2026

  • 7 оня с коня

    1 0 Отговор
    Да изгниетe на фронта в киев евро атлантици, американофили, укрофили и израелтяни, бял ден да не видите лешпери такива!

    04:42 04.09.2026

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор
    Бял ден да не видите нещастни тролове защитаващи украйна, америка, израел и брюксел. Всичко, което заработите да го давате по болници и аптеки - пфу!

    04:43 04.09.2026

  • 9 оня с коня

    1 0 Отговор
    КРАВЕШКИ тролчетаНЕЩАСТНИ, на мaйкаВИ фПУТКAТАгоСЛОЖА! СИРЕНЯСAЛ

    Коментиран от #10

    04:48 04.09.2026

  • 10 град козлодуй

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "оня с коня":

    точно така приятел
    много сте точеен

    04:48 04.09.2026

  • 11 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мадам...":

    ама ти бе голям експерт се извъди

    ареДУХАЙ супата

    04:50 04.09.2026