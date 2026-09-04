Тръмп смени секретаря на армията, иска милиарди от Европа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предприе мащабни вътрешни и външнополитически промени, които пренареждат картите на глобалната сцена. В официално изявление държавният глава обяви назначаването на Адам Търл за изпълняващ длъжността Секретар на армията на САЩ, след като досегашният ръководител Дан Дрискол подаде оставка поради сериозно напрежение с шефа на Пентагона Питър Хегсет. Рокадата идва в критичен момент, белязан от засилващия се натиск на Белия дом за приключване на военните конфликти и преразглеждане на финансовата помощ за съюзниците.

Паралелно с промените в Пентагона, американският лидер демонстрира изключителна увереност по отношение на конфликта в Източна Европа, като заяви категорично: „Ние ще се справим“ с украинското урегулиране. Думите му съвпадат с подготовката за изпращане на американски емисари в Киев и Москва в следващите дни, което беше потвърдено и от украинския президент Володимир Зеленски. Тръмп обаче затегна тона към европейските съюзници, като обяви в социалните мрежи, че САЩ ще изискат от Европа да възстанови стотиците милиарди долари, предоставени безвъзмездно на Украйна и НАТО под формата на боеприпаси и военна помощ.

Голямата интрига остава предстоящата през декември среща на върха на G20 в Маями, която ще се проведе в луксозния курорт на Тръмп „National Doral“. Попитан за потенциалното участие на руския президент Владимир Путин, Тръмп припомни позицията си, че изолацията на Русия е била грешка и присъствието на руския лидер би било „много полезно“ за решаването на глобалните кризи. Темата вече предизвика остри реакции сред западните съюзници. Канадският премиер Марк Карни заяви, че ако се срещне лице в лице с Путин в Маями, съобщението му ще бъде кратко и ясно: „Махни се от Украйна“. Въпреки международния отзвук и издадената заповед за арест от Международния наказателен съд, Белият дом остава отворен за дипломатически диалог на най-високо равнище на американска земя.