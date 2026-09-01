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Министърът на армията на САЩ Дан Дрискол подаде оставка

Министърът на армията на САЩ Дан Дрискол подаде оставка

1 Септември, 2026 06:22 531 1

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До момента няма официален коментар за оставката

Министърът на армията на САЩ Дан Дрискол подаде оставка - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Назначеният от Доналд Тръмп за министър на армията Дан Дрискол подаде оставка след сериозни разногласия с военния министър Пийт Хегсет, предават CBS и "Фокус".

"Министър Дрискол беше изключително ефективен в прилагането на програмата на президента Тръмп "Да направим Америка отново силна“ в Министерството на армията, като осигуряваше изключително лидерство по време на исторически военни операции, възстановяваше акцента върху готовността и смъртоносността, съдействаше в преговорите между Русия и Украйна и други“, каза говорителят на Белия дом Анна Кели.

Дрискол, близък приятел и бивш съветник на вицепрезидента Джей Ди Ванс, е бил армейски офицер в продължение на четири години. Той заемаше поста министър на армията от миналата година и беше започнал процеси по реформи и създаване на Безпилотен щурмов батальон, който да черпи боен опит от войната в Украйна за използването на дронове. В началото на април, обаче, Пийт Хегсет свали един от поддръжниците на проекта генерал Ранди Джордж от поста началник на щаб на армията. Джордж е и близък приятел на Дрискол, отбелязва CBS.

До момента няма официален коментар от Дан Дрискол за причините, довели до неговата оставка.


САЩ
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