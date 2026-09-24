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Тайван показа колесната бойна машина Cheetah
  Тема: Тайван

Тайван показа колесната бойна машина Cheetah

24 Септември, 2026 06:16, обновена 24 Септември, 2026 06:18 762 3

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Новата 105-милиметрова машина е съвместна разработка на армията и института Чуншан и трябва да влезе в серийно производство догодина.

Тайван показа колесната бойна машина Cheetah - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тайван показа колесната бойна машина Cheetah, въоръжена с 105-милиметрово оръдие, и обяви, че тя трябва да влезе в серийно производство през следващата година, съобщи Ройтерс по публикация на Taipei Times. Машината е била демонстрирана от Бюрото по въоръженията на 23 септември в южния град Тайнан, където е показала стрелба по неподвижни и движещи се цели, както и работа в т.нар. режим hunter-killer.

Разработката е съвместна между Бюрото по въоръженията и Националния институт по наука и технологии Чуншан. Според публикацията Cheetah е минала първите армейски изпитания още през 2023 г., а сега вече е стигнала до етап, в който властите говорят за масово производство.

Какво показва новата машина

Демонстрацията идва в момент, в който Тайван ускорява програмите си за модернизация на сухопътните сили. По данни на военното министерство Cheetah е замислена да работи в широк спектър от терени, включително подлези и неравни пътища, и да осигурява по-голяма маневреност при бой в градска среда.

В материала на Taipei Times се посочва още, че машината е предназначена не само за огнева поддръжка, но и за по-гъвкаво придвижване на бойното поле. Именно това я отличава от по-тежките верижни платформи, които са по-трудни за поддръжка и по-ограничени в градски условия.

Показаната Cheetah е част от по-широкия тайвански опит да се изгради по-устойчива и по-мобилна отбранителна система на фона на засиления военен натиск от Китай. В официалните документи, цитирани от изданието, армията е заложила 57,07 милиарда нови тайвански долара за 178 машини Cheetah в периода 2027-2033 г.

Планът на армията и бюджетът

Същите документи предвиждат и отделен пакет от 79,54 милиарда нови тайвански долара за 410 колесни бойни и командни машини, които трябва да заменят остаряващите бронетранспортьори CM21 до 2034 г. Това показва, че Cheetah не е единичен проект, а част от по-широка промяна в сухопътния състав на тайванската армия.

Проектът е подготвян от години. В съвместната работа са участвали и държавни научни структури, а първите изпитания през 2023 г. са били ключовият етап, след който машината е получила зелена светлина за по-нататъшно развитие.

В публикацията се подчертава, че Cheetah е създадена с мисъл за по-голяма гъвкавост на бойното поле и за бързо преминаване между различни типове терен. Това е важно за Тайван, където евентуален конфликт би включвал не само открити райони, но и плътно урбанизирани зони.

Тайванските власти не са обявили нова дата за началото на масовото производство, но според изнесеното от Taipei Times то е планирано за 2027 г. Самата демонстрация в Тайнан показва, че програмата вече е напреднала от тестов етап към подготовка за серийно производство.

С това Cheetah се нарежда сред най-важните нови сухопътни оръжейни проекти на острова. За Тайван машината е още един елемент от опита да се засили националната отбрана с местно производство и да се намали зависимостта от по-тежки и по-скъпи платформи.

„Машината ще осигури по-голяма удобство и маневреност в градски бой“, цитира Taipei Times изявление на военен представител, обобщавайки целта на проекта. Именно тази комбинация от подвижност, огнева мощ и местно производство е в основата на Cheetah.

Източници: Ройтерс, Taipei Times, Министерство на националната отбрана на Тайван


Тайван
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