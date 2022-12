Наемници на Пригожин псуват началника на руския генщаб (ВИДЕО)

Наемници на частната военна компания „Вагнер“, собственост на Евгений Пригожин, открито псуват началника на руския генщаб Валерий Герасимов.

Във видео, публикувано от българския разследващ журналист Христо Грозев, се чува как наемниците обиждат руската армия заради недостига на снаряди. Недоволството на бойците е свързано с недостига на боеприпаси и невъзможността на руския Генерален щаб да организира логистика за редовното им доставяне до фронтовата линия в Украйна.

„Тук сме близо до Бахмут. Воюваме с цялата украинска армия. Къде си? Помогнете ни най-накрая“, казват те. Според анализатори има вътрешни борби в Руската федерация, като един от „лагерите“ е този на Пригожин, който се бори за все по-голямо влияние.

Расте недоволството сред руските елити от провеждането на войната в Украйна, която Русия сама започна на 24 февруари и която до момента губи. По-рано Пригожин разкритикува руските олигарси и други заможни хора в страната. Пригожин, който рядко се появяваше в миналото на обществени места, защитава идеята за лишаване на олигарсите от тяхното състояние, за да ги принуди в крайна сметка да окажат подкрепа за руските военни на фронта в Украйна.

