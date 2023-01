„Самая могучая“ армия на света – руската, разчита на помощта на престъпници от Кот д'Ивоар в пълномащабната война срещу Украйна, която Владимир Путин започна непредизвикано на 24 февруари.

Руската „безаналогова“ армия нае африкански затворник, който лично бе представен от ръководителя на частната армия „Вагнер“ Евгений Пригожин. Престъпникът не иска да кажа за какво е бил осъден в Москва, но с усмивка на лицето споделя, че е отишъл на фронта в Украйна да се бие за своята „втора родина“.

Котдивоарецът няма руско гражданство, но на фронта се чувства „нормално“ със своето „голямо семейство“ от още руски военнопрестъпници. Във видеото, публикувано в социалните мрежи, Пригожин казва, че въпросният „щурмовак“ е бил освободен от затвора, за да се бие във войната на Путин. Това е обичайна практика и Руската федерация дори обещава амнистия на затворници, принудени да се бият в Украйна.

Руските окупатори търпят огромни загуби във войната – не само редовната армия, но и наемниците от „Вагнер“. По данни на Киев от началото на инвазията са ликвидирани 108 хиляди руски войници на украинска земя. В новогодишната нощ украинската армия уби стотици руски войници в Макеевка с ракетен удар с реактивната система за залпов огън HIMARS.

Според източници, близки до Кремъл, в Руската федерация има вътрешни борби за власт. Единият от лагерите е именно на „готвача на Путин“ Пригожин, чиито наемници вече открито критикуват руското министерство на отбраната и лично Сергей Шойгу за липсата на боеприпаси и стратегия на фронта. Има и все по-голямо разделени относно това дали руската армия трябва да продължава да праща на сигурна смърт още стотици хиляди свои граждани.

Prigozhin introduces a "stormtrooper" from Wagner group. He is originally from Côte d'Ivoire, doesn't have Russian citizenship but was brought to Bakhmut region of the frontlines from Russian jail. pic.twitter.com/zwPQqxUdkf