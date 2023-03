Лавров стана за смях пред света с изказването си, че Украйна е започнала войната

Външният министър на Руската терористична федерация Сергей Лавров стана за смях по време на конференцията на Г-20, провела се в Ню Делхи, Индия.

Първият руски дипломат повтори лъжите, които Владимир Путин изрече дни по-рано, заявявайки, че Русия се защитава и всъщност тя не е агресор. „Войната, която ние се опитваме да спрем... която беше започната срещу нас“, каза Лавров, при което залата избухна в смях.

Още новини от Украйна

Смехът смути Лавров, който загуби дар слово след глупостта, която каза. Руснаците все по-често вече свикват да стават обект за присмех с откровените лъжи, които изричат. Русия започна непредизвикана пълномащабна война срещу Украйна на 24 февруари 2022 година, която губи.

Руската армия трябваше да е в Киев за три дни, но вече 376 дни не успява да влезе в украинската столица. Военнопрестъпният режим на Путин разпространява едни и същи митове, които нямат нищо общо с действителността. Невярното твърдение, че Украйна е агресор, е класическа прокремълска тактика за манипулиране, така че да се представи Русия като жертва и да се отклони вниманието на обществеността от нейната агресия.

#Breaking: Lavrov says 🇺🇦 started the war against 🇷🇺.



Everyone laughs.

pic.twitter.com/HHekdZNiSH