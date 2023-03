Русия разпространи фалшиво видео как „украински“ войници стрелят по майка с дете. После го изтри

Руската терористична федерация разпространи видео, на което уж „украински войници“ заплашват жена и дете, след което откриват стрелба към автомобила им. След като поредната лъжа на руската пропаганда беше разобличена, видеото беше изтрито от официалния акаунт на руското Министерство на външните работи.

Първоначално руското МВнР публикува видео с текст: „Веднъж нацист, винаги нацист“, показвайки как „украински“ войници във военен джип с украински отличителни белези спират автомобил и започват да ругаят и заплашват майка с дете, само защото говорят на руски. Малко след това откриват и стрелба, докато цивилните крещят в автомобила. Доказано манипулираното видео обаче не бе възприето като достоверно дори от проруските военни канали в Телеграм.

За съжаление на военнопрестъпния режим на Владимир Путин, видеото почти веднага беше геолокирано в Донецка област – дълбоко в контролираните от руските окупатори територии. Платформата GeoConfirmed успя да локализира с точност къде е заснето видеото (47.977044, 37.953754), или иначе казано – на 30 километра зад фронтовата линия. Опитът на Русия да заблуди обществеността, че украински войници стрелят по рускоговорящи цивилни бе толкова неуспешен, че дори официалният акаунт на руското МВнР изтри публикацията. Войниците във видеото носят жълти ленти, което е необичайна практика сред украинските войници, които в момента носят зелени такива. Това поражда съмнения за автентичността на тези уж украински военнослужещи. Няма логично обяснение и защо те откриват стрелба.

Освен това видеорекордерите в автомобилите бяха забранени на украинска територия по време на войната от съображения за сигурност, най-вече за да не разкриват чувствителна информация, свързана с местоположението на украинските военни. Москва се опита да покаже достоверност, залепяйки огромен украински флаг на задното стъкло на военния джип, но попадна в собствения си капан.

Наративът, че украински войници малтретират рускоговорящи цивилни граждани, е редовно използван от руската пропаганда. Дори проруски военни канали в Телеграм не повярваха на инсценировката и заявиха, че тази „атака“ откровено е фалшива. А Министерство на външните работи на Русия не разкри причината, поради която изтри собствения си пост.

Обвиненията на путинския режим срещу Украйна за атаки срещу рускоговорящото население и извършването на военни престъпления и геноцид вероятно са една от най-отблъскващите лъжи на прокремълската дезинформация. Геноцидът е умишленото и системно унищожаване на група хора поради тяхната етническа принадлежност, националност, религия или раса. В Украйна такъв план не съществува и никога не е имало доказателства в подкрепа на твърденията на Русия. Преди пълномащабната инвазия огромна част от украинците говореха свободно на руски език, но заради непредизвиканата атака все повече от тях вече доброволно отказват да го правят.

GeoConfirmed UKR. "2 Ukrainians stopped a car and fires a gun to scare a women and child." ❌This is not Ukrainian military❌ This video is made 30 km's behind the frontline. Russian disinformation, but geolocation by @PStyle0ne1 is on point and GeoConfirmed. 🧵👇 1/13 pic.twitter.com/gewMd6gImq

Yet again, @mfa_russia gets caught promoting fake videos from Ukraine, this time caught out by a geolocation that places the scene of the video in Russian territory. @mfa_russia deleted the tweet without acknowledging it was fake.https://t.co/EikZAxnhtm pic.twitter.com/MK6HpkCCBR