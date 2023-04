Командир на „Вагнер“ призна, че е застрелял в главата 5-годишно момиче в Украйна

Военен командир в терористичната групировка „Вагнер“ призна, че в Украйна е застрелял малко момиче в главата. Признанието бе публикувано от руския правозащитен проект „Гулагу-нет“.

Това е поредно признание за ужасяващите военни престъпления, извършени от руските терористи на украинска земя. Бившият боец заяви, че бойците на частната военна армия „Вагнер“ са получили заповед лично от Евгений Пригожин да застрелят всички цивилни, включително деца и възрастни. Въпросните убийства са били извършени в Соледар и Бахмут, където от месеци се водят ожесточени боеве между ЗСУ и окупаторите.

Терористичната групировка „Вагнер“ въоръжи хиляди руски затворници (голяма част от които убийци) и ги изпрати на фронта в Украйна с обещанието да бъдат помилвани, ако се върнат живи. Kомисарят по правата на човека на Върховната Рада Дмитрий Лубинец заяви, че отговорните за убийството на цивилни в Украйна трябва да бъдат наказани.

„В едно от видеата руснак казва, че е застрелял в главата пет-шест годишно момиченце. Според него вагнеровците са получили заповед да унищожат всички - мъже, жени, пенсионери и дори деца“, написа в Телеграм Лубинец. Той подчерта, че в случай на потвърждение за умишлено убийство на украински деца от руските военни трябва да се предприемат всички необходими мерки за реагиране, а отговорните за военните престъпления на територията на Украйна да бъдат справедливо наказани.

"She's a little kid, 5 or 6 years old. I took a killshot. We were told to let no one out"



Russian project Gulagu net published a video with the confessions of two convicts, ex-commanders of Wagner PMC subdivisions - Azamat Uldarov and ex convict Aleksey Savichev.



They admit to… pic.twitter.com/X1cNpM0Rr6