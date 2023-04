​Великобритания тества иновативна система за предупреждения при бедствия и аварии

Великобритания тества за първи път нова система за предупреждения при бедствия и аварии. В 3 следобед местно време вчера 90% от модерните телефони и таблети започнаха да звънят и вибрират в продължение на 10 секунди. Какъв е ефектът от теста и наистина ли този тип алармиране ще замени старите сирени и високоговорители?

Впоследствие стана ясно, че 10 от 85 млн. устройства, които трябваше да получат аларма, не са я получили.

Съобщението гласи: "Това е тест на Emergency Alerts, нова правителствена услуга в Обединеното кралство, която ще ви предупреждава, ако наблизо има животозастрашаваща извънредна ситуация."

Службите за спешна помощ и правителството се надяват да използват системата, за да предупреждават хората за проблеми като тежки наводнения и пожари.

"Keep Calm and Carry On. Това е британският начин и точно това ще направи страната, когато получи това тестово предупреждение в 15:00 ч. Задача номер едно на правителството е да осигури безопасността на хората и това е още един инструмент за извънредни ситуации", заяви заместник министър-председателят Оливър Даудън, предаде Нова ТВ.