В Москва се състоя Парад на убийците, не на победата

На Червения площад в Москва се състоя Парад на убийците и лицемерието. Това заяви съветникът на украинското президентство Михайло Подоляк, коментирайки поредните лъжи, изречени от Владимир Путин на 9 май.

„Лъжи, парад и... Путин със съучастници и наблюдатели на лицемерието... Преди да се събере за „парада на убийците“, Русия изстреля през нощта 25 крилати ракети (15 от тях по Киев) по мирни украински градове. В злокобен опит за „освобождаване“ на цивилни от живота, свободата и домовете им“, написа Подоляк в Туитър. Секретарят на Съвета за национална сигурност на Украйна Олексий Данилов заяви, че мъртвите руски окупатори, загинали без слава и чест в Украйна, могат да "маршируват" с часове на парада на Червения площад. Москва крие реалния брой на убитите руски войници в Украйна. По данни на Киев те са над 195 хиляди.

Още новини от Украйна

Lies, a parade and... Putin with accomplices and observers on the stands of hypocrisy... Before gathering for the Kremlin's "parade of killers", Russia fired 25 cruise missiles (15 of them at Kyiv) at peaceful Ukrainian cities at night. In a malicious attempt to "liberate"…