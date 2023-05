Руските терористи унищожиха болница в Днипро. Зеленски: Русия избра пътя на злото, но ще си плати!

Руските терористи извършиха поредното си военно престъпление в Украйна, унищожавайки лечебно заведение при ракетни удари срещу град Днипро в Днепропетровска област. Президентът Володимир Зеленски заяви, че злото в лицето на Русия ще бъде победено.

Болница е била разрушена при руската атака, както и няколко сгради в близост до нея. Зеленски съобщи за най-малко един загинал и 15 ранени, но според украинските медии има няколко души в неизвестност и броят на жертвите може да се увеличи. Сред пострадалите има и деца.

„Само една зла държава може да се сражава срещу болници. Няма военен аргумент за тази атака. Това е чиста форма на терор. Русия избра пътя на злото и няма сама да се откаже от избора си. Ние трябва и ще победим терора. Украйна и целият свободен свят – заедно. Благодаря на всички по света, които ни помагат“, написа Зеленски в Туитър.

По информация на агенция УНИАН двама души са загинали, а 23 са ранени. Местните власти съобщават, че психиатрична клиника и ветеринарна клиника са били разрушени при руската ракетна атака. Някои от пострадалите са в много тежко състояние. Две момчета - на 3 и 6 години, също са сред пострадалите, които са хоспитализирани. Сред загиналите е мъж на 69 години, който е минавал покрай лечебното заведение в момента на удара.

От началото на пълномащабната непредизвикана руска агресия са регистрирани близо 89 000 военни престъпления, извършени от руските терористи в Украйна, включително разрушаването на лечебни заведения, което е забранено по Женевските конвенции. Руската армия умишлено и безразборно атакува цивилни цели в Украйна. Режимът на Путин твърди, че въоръжените сили на РФ атакуват само военни цели, но доказателствата сочат друго.

Today, russian terrorists attacked a clinic in Dnipro!

This is a serious war crime under the Geneva Convention.

At least one person died, and 15 were injured. pic.twitter.com/qriWTIn2ql