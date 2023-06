„Жив съм“, каза папа Франциск при изписването си от болницата

Папа Франциск беше изписан от болница „Джемели“ в столицата Рим след деветдневен следоперативен престой в нея, предаде агенция АНСА.

„Жив съм“, каза папата при изписването си. Той излезе от централния вход в инвалидната си количка, махайки на пациенти и журналисти, които го чакаха.

Пресслужбата на Ватикана съобщи в сряда, че клиничното лечение на папата протича нормално след операцията му миналата сряда и че медицинският персонал планира изписването му.

