Русия ще продължи да убива - Зеленски с ясно послание

Натискът върху Русия „все още не е достатъчен“. Ежедневните руски удари по Украйна го доказват, написа в Телеграм украинският президент Володимир Зеленски. Той припомни за ударите с балистични ракети по Киев, с дронове в Киевска област, за атаките по Николаевска, Сумска, Харковска, Хмелницка и Черкаска област. "Броят на въздушните нападения нараства. Така Русия показва истинските си намерения - да продължи да упражнява терор, докато светът го позволява", подчерта Зеленски.

През изминалата седмица по Украйна бяха изстреляни над 1 460 управляеми авиационни бомби, почти 670 бойни дрона и повече от 30 ракети от различен тип, включително повече от две дузини в нощта на 6 април, добави той. „Те (руските въоръжени сили. - бел. ред.) се борят срещу деца, които играят на детски площадки“, написа украинският президент, визирайки ударите на Русия в Кривой рог, където при атаката загинаха най-малко девет непълнолетни.

"Не може да има отслабване на натиска."

"Подобни атаки са отговорът на Путин на всички международни дипломатически усилия. Всеки от партньорите - Америка, цяла Европа, целият свят - видя, че Русия ще продължи да се бие и да убива", подчерта Зеленски. "Затова не може да има никакво отслабване на натиска. Всички сили трябва да бъдат насочени в името на гарантирането на сигурността и приближаването на мира", добави той.

