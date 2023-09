Руската ПВО защита е безпомощна срещу западните ракети

Ударът по щаба на Черноморския флот на РФ в Севастопол е поредно доказателство, че руската противовъздушна отбрана е абсолютно безпомощна срещу западните оръжия.

Ударът по щаба на Черноморския флот разкри истината зад всички пропагандни твърдения за руската ПВО. Оказва се, че Русия не може да се защити от ударите на крилати ракети западно производство. Вчерашните атаки бяха извършени с ракети Storm Shadow.

Антон Геращенко, съветник на украинското Министерство на вътрешните работи, се чуди защо Путин още не е коментирал ударите в окупирания Севастопол. Всъщност му отне доста време да реагира на похода на Пригожин към Москва.

The strike on the Black Sea Fleet headquarters shows that Russian propaganda about its mighty air defense is mostly propaganda. pic.twitter.com/oZUnD2LeIl