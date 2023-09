Едно видео разтърси Русия

Видеазопис с насилие, разпространен в реално време от лидера на руската република Чечения Рамзан Кадиров, предизвика вълна от реакции в Русия, предаде ДПА, съобщи БТА.

Във видеото се вижда как човек, за когото Кадиров казва, че е 15-годишният му син Адам, бие жестоко беззащитен мъж. Кадиров назовава жертвата като 19-годишния Никита Журавел, задържан през май за изгаряне на екземпляр от Корана и преместен в мюсюлманската република Чечения в рамките на предварителния си арест.

Видеото показва как младеж удря и рита друг млад мъж, сгърчен на стол, а после го сваля на земята и го удря по главата, описва Ройтерс. Според руския омбудсман Татяна Москалкова през август Журавел е заявил, че е бил пребит от Адам Кадиров по време на задържането си. Тогава Москалкова е назначила разследване. След публикуването на видеото тя изтъкна в своя канал в приложението "Телеграм" "социалната опасност" от изгарянето на екземпляр на Корана, но не спомена нито Кадиров, нито сина му или арестувания Журавел.

Председателят на Съвета по развитие на гражданското общество и правата на човека към Кремъл Валерий Фадеев също подчерта неколкократно в реакцията си относно насилието във видеото, че изгарянето на Корана е "сериозно престъпление". Членът на съвета Ева Меркачова се изрази по-директно, описвайки разпространеното от Кадиров видео като поредното изпитание за цялата съдебна система на Русия. "Ще има и още, и още. Боя се, че ще става още по-ужасно", заяви тя в коментар, публикуван в "Телеграм" от популярната телевизионна водеща Ксения Собчак.

Загрижена за безопасността на Журавел, Меркачова каза, че ще подаде своевременно заявление до властите за преместването му извън кавказкия регион. Същевременно Ройтерс предаде, че прессекретарят на руския президент Владимир Путин - Дмитрий Песков, е отказал днес да коментира случая с Кадиров. Видяното е било осъдено дори от някои твърдолинейни сподвижници на Кремъл, отбелязва агенцията. Кадиров каза вчера, че е горд със сина си Адам за това, което е сторил на Журавел. "Без преувеличение - да, горд съм с действията на Адам", написа в публикация Рамзан Кадиров, който определя себе си като безпощаден човек и съюзник на Путин.

Запитан от репортери защо няма да коментира видеото, Песков отговори: "Не искам". "Да наричаме нещата с истинските им имена - това, което виждаме, е незаконно", гласи публикация във военния блог "Рибар", който има 1,2 милиона последователи покрай коментарите си за войната на Путин в Украйна. Друг такъв канал - "Сива зона" - обяви действията на младия Кадиров за възмутителни. Следственият комитет на Русия обяви през май, че Журавел е бил задържан за изгаряне на екземпляр на Корана в руския град Волгоград и е признал, че го е направил срещу заплащане от страна на украинското разузнаване, припомня Ройтерс. Не е ясно при какви обстоятелства е направено това признание, уточнява агенцията.

