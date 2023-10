Синът на Кадиров получи трето отличие след побоя над затворник

Адам Кадиров, син на чеченския лидер Рамзан Кадиров, получи днес трети медал за по-малко от месец. Наградите му бяха връчени, след като нанесе побой на затворник, обвинен, че е изгорил Корана, припомня Франс прес, предаде БТА.

Рашид Темрезов, ръководител на кавказката Карачаево-Черкезка автономна област, обяви в "Телеграм", че удостоява 15-годишния Адам Кадиров с най-високото отличие на своя регион като признание за "личния му принос за развитието на междуетническото и междурегионалното единство и укрепването на традиционните ислямски ценности". Вчера синът на Рамзан Кадиров вече получи второто по значимост отличие в Татарстан, друга руска република с мюсюлманско мнозинство, съобщават чеченски представители, цитирани от руски медии. Властите в Татарстан не са коментирали въпроса.

Адам Кадиров беше награден, въпреки че депутатът от Татарстан Азат Хамаев публично постави под въпрос върховенството на закона в Русия след появата на видеоклип, на който се вижда как Адам Кадиров бие младия Никита Журавел, обвинен в изгаряне на Корана. Кадрите бяха публикувани в края на септември от Рамзан Кадиров, който заяви, че се "гордее" със сина си. Лидерът на Татарстан Рустам Миниханов се разграничи от критиките на депутата, който се принуди да се извини за думите си.

На 6 октомври Адам Кадиров получи наградата "Герой на Чечения". В края на септември говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отказа да коментира кадрите с насилието на Адам Кадиров срещу задържания мъж. Рамзан Кадиров е лоялен и безпощаден съюзник на президента Владимир Путин, обвиняван в множество нарушения на човешките права в управляваната от него република и организирането на отвличания и убийства на свои противници както в Русия, така и в чужбина, припомня АФП.

Ramzan Kadyrov published a video of his son Adam beating Nikita Zhuravel, who was accused of burning the Koran, in a pre-trial detention center.



"There are still disputes online about the fact of Adam Kadyrov's beating of Holy Quran burner Nikita Zhuravel, an accomplice of the… pic.twitter.com/MfAEn84OHd