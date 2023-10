Синът на Кадиров, пребил затворник, няма да бъде разследван

Синът на чеченския лидер Рамзан Кадиров няма да бъде разследван за побой над затворник, обвинен в изгаряне на Корана, тъй като е само на 15 години, съобщи рускaта новинарска агенция "База", цитирана от Ройтерс, предаде БТА.

Кадиров е заявил, че се гордее със сина си Адам за това, че е придобил "идеалите на възрастен за чест, достойнство и защита на религията си", и разпространи видеоклип, в който млад мъж в удря и рита мъж, който се гърчи на стол, след което го поваля на пода и го удря по главата.

Затворникът Никита Журавел се е оплакал на руския омбудсман, която заяви, че е предала въпроса на колегата си в Чечения. Агенция "База", която има тесни връзки с руските служби за сигурност, предаде, че чеченското министерство на вътрешните работи е отказало да образува дело, тъй като Адам Кадиров не е навършил 16 години и не носи наказателна отговорност.

Рамзан Кадиров се радва на широка свобода на действие от страна на президента Владимир Путин да управлява Чечения като свое лично владение, но разгневи дори прокремълските хардлайнери с хвалбите към сина му, който преби етнически руснак. Предполагаемото изгаряне на Корана не е било извъшено в Чечения, а руските следователи заявиха, че са прехвърлили Журавел в чеченски арест, тъй като мюсюлманите там възприемат себе си като жертви на инцидента.

Рамзан Кадиров, който в четвъртък навършва 47 години, управлява Чечения с железен юмрук, откакто стана президент през 2007 г. Той се радва на щедро финансиране от страна на Путин, който иска да осигури лоялността на предимно мюсюлманската република и възстановяването ѝ от разрушенията, които бяха нанесени от две войни, предотвратили отделянето ѝ от Русия. Кадиров все повече популяризира Адам и двамата му по-големи братя, като през март най-големият от тях беше сниман с Путин в Кремъл.

Ramzan Kadyrov published a video of his son Adam beating Nikita Zhuravel, who was accused of burning the Koran, in a pre-trial detention center.



