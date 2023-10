Синът на Кадиров бе награден с орден "Герой на Чечения" след побой над затворник

Синът на чеченския лидер Рамзан Кадиров, 15-годишният Адам Кадиров, бе награден с високо отличие - орден "Герой на Чечения", след побой наскоро над затворник, предаде ДПА, като се позова на официален руски източник, съобщи БТА.

Според Адам Делимханов, депутат в Държавната дума на Русия и братовчед на Кадиров, младежът е показал лидерски качества още в ранна възраст, научил е Корана наизуст, спечелил е няколко турнира по бойни изкуства и се е доказал като "истински боец" на стрелково учение на въоръжените сили.

Адам Кадиров си спечели съмнителна слава заради видеоклип, разпространен неотдавна от баща му, в който се вижда как той бие и рита беззащитен мъж. Жертвата била задържана във Волгоград заради публично изгаряне на Корана, а по-късно затворникът бил прехвърлен в населения предимно с мюсюлмани регион на Чечения. Видеоклипът предизвика дебати и критики в цяла Русия, че Кадиров се поставя над закона.

Руските власти отхвърлиха исканията за започване на наказателно производство с аргумента, че Адам Кадиров е едва на 15 години и следователно все още не е пълнолетен, за да носи отговорност за извършено престъпление. Няколко дни след скандала президентът Владимир Путин прие Рамзан Кадиров. Миналата година трима от синовете на Кадиров, включително Адам, позираха, носейки оръжие в Украйна. Според Кадиров те също са участвали в сражения там като част от руските сили, изпратени в съседната страна от Путин. Наблюдатели обаче изразяват съмнения дали синовете на Кадиров действително са участвали в истински бойни действия.

