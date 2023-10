В последната минута! ЕС постигна ключово споразумение за мигрантите

Пратениците на 27-те страни членки на Европейския съюз постигнаха споразумение за споделяне на грижите за бежанци и мигранти в кризисни ситуации, съобщава "Ройтерс".

Споразумението, което ще постави основата на преговорите между държавите членки и Европейския парламент, ще даде на страните възможности за коригиране на правилата за убежище и миграция по време на криза.

Държавите членки, изправени пред голям наплив от мигранти, биха могли да ускорят процедурите и да поискат финансова помощ или солидарен принос от други страни от ЕС за преместване на търсещи убежище.

"Това наистина променя играта, което ни позволява да напреднем в преговорите", написа председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в социалната мрежа "Екс".

"Много съм щастлива, че държавите членки вече се споразумяха относно регламента за кризисни ситуации, който е важна част от пъзела в пакта за миграцията и убежището", заяви на свой ред шведският министър на миграцията Мария Малмер Стенергард.

"Сега можем да продължим с преговорите между Съвета, Комисията и Европейския парламент. Важно е споразумението да бъде сключено, да се осигури ред по външните граници на ЕС и да се намали напливът (на мигранти)".

I welcome the successful political agreement reached by the Member States on the Crisis Proposal.



This a real game changer that allows us to advance negotiations with @Europarl_EN and @EUCouncil.



United we can deliver on the Pact before the end of this mandate.

#MigrationEU