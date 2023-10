Путин вече е мъртъв, Русия никога няма да е същата

Путин вече загуби войната срещу Украйкна. Той всъщност на практика вече е мъртъв. Сега неговият режим е в агония и се опитва да повлече колкото се може повече хора със себе си.

Това заяви Антон Геращенко, съветник на украинското Министерство на вътрешните работи, по повод рождения ден на руския диктатор, който навърши 71 години днес. Ето какво написа той в X:

Днес руският диктатор и международен терорист Путин навършва 71 години.

Когато Путин нахлу в Украйна, смяташе ли, че това ще бъде последната му война? Разбира се, че не. Той имаше съвсем различен план. Но тази война вече се превърна в последната за мнозина в Русия. Пригожин, например. И съм сигурен, че ще бъде последната за Путин.

Тези, които започнаха тази война, ще бъдат убити, осъдени, някои ще се самоубият - историята познава такива примери. Русия никога повече няма да бъде същата. Вече се случват огромни промени. Хора и кланове, които определяха политиката на Русия в продължение на много години, ще изчезнат (буквално или преносно).

По същество Путин вече загуби. Той всъщност вече е мъртъв. Сега неговият режим е в агония и се опитва да повлече колкото се може повече хора със себе си. Сега има само един въпрос - колко скоро и на каква цена ще бъде свален Путин от власт.

И така, честно казано, мисля, че истинският въпрос и проблем тук е колко скоро Украйна ще получи всичко необходимо, за да спечели войната и да отслаби непоправимо режима на Путин.

Today Russian dictator and international terrorist Putin turns 71.



When Putin invaded Ukraine, did he think this would become his last war? Of course not. He had a very different plan.



But this war has already become the last one for so many in Russia. Prigozhin, for one. And… pic.twitter.com/OXkb9z9YaP