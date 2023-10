Погромите в Махачкала са били планирани от руските спецслужби

В социалните мрежи се появи документ на ФСБ за провеждането на активно мероприятие в Махачкала, наречено „Пейсы“ (или еврейски бакенбарди), съобщава Телеграм каналът „Черные очки".

Можем да предположим, че вчерашните безредици на летището в Махачкала са били планирани от руските специални служби. Сега е ясно защо първоначално протестиращите не са били особено възпрепятствани да предизвикват безредици на летището, докато това не излезе извън границите на приемливо активно мероприятие.

Летището беше атакувано вчера от антиизраелски настроени демонстранти, които тръгнаха на лов за евреи. Полетите от Тел Авив до Махачкала ще бъдат пренасочвани временно към други градове, съобщи днес "Росавиация".

Нападението вчера срещу летището в град Махачкала, административния център на руската република Дагестан, чието население е преобладаващо мюсюлманско, от протестиращи, които видимо търсеха израелски граждани, е "до голяма степен резултат от външна намеса", заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Според Мария Захарова пък украинските служби стоят зад безредиците.

Muslims within the Republic of Dagestan in Southwestern Russia are currently Storming the International Airport in the Region in order to reportedly “Kill Israelis and Jews” after Rumors began that an Israeli Aircraft was preparing to land at the Airport; this has been going in… pic.twitter.com/p4zB8Xgn0j