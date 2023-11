Лъжи, които подклаждат омраза (оригиналното заглавие на статията е Spraying hate and slinging lies)

В разговора за противодействието на кремълската дезинформация понякога сме склонни да поставяме знак за равенство между информационното пространство и дигиталното пространство в неговата цялост. Още от зората на световната мрежа, дигиталната сфера стана доминираща част от информационното пространство и изцяло го промени. Когато са налице целенасочени опити за манипулиране на информационното пространство, границите между виртуалното и реалното понякога се размиват и пресичат. Тази седмица ни предостави красноречив пример за това как това пресичане може да бъде използвано за измамни и манипулативни цели.

Не точно Банкси*

В прессъобщение от 9 ноември, френското министерство на европейските и външните работи разкри мащабна руска дезинформационна онлайн кампания, разпространила изображения на надраскани с графити около 250 звезди на Давид по сгради в Париж. Френската агенция за борба с чуждестранната дезинформация (VIGINUM) идентифицира кампанията като тясно свързана с руската онлайн мрежа за дезинформация Recent Reliable News (RRN), известна още като мрежата „Doppelgänger“. Тя използва ботове в X (бившия „Туитър“) да поместват тези публикации. Тази манипулативна кампания имаше два аспекта: реален – т.е. напръскването на повече от 250 звезди на Давид върху сгради в Париж, и дигитален – интензивно раздухване на инцидента онлайн, за да се предизвика напрежение между мюсюлманското и еврейското население в Европа. Френските разузнавателни служби вече подозират, че графитите са опит на Русия да дестабилизира вътрешната политическа сцена.

Границите се размиват

Това не е първият път, когато кремълските манипулатори използват графити в европейски градове. Тези действия по всяка вероятност представляват съзнателни усилия за размиване на границите между реалното и дигиталното пространство. На 24 февруари 2022 г. EUvsDisinfo идентифицира подобни опити за разпространение на изображения на графити, за да се подкопае обществената подкрепа за Украйна и за да се всее разделение в европейските общества. В някои случаи изображенията, разпространявани от свързани с Кремъл акаунти, са изцяло фалшиви и никога не са съществували във физическото пространство – по този начин границата между виртуално и реално се размива още повече. Проруските пропагандисти са използвали подобна тактика за изкуствено разпространяване както на истински, така и на подправени изображения, особено графити, също в Западните Балкани и в други региони. И все пак, за Кремъл основната мишена за манипулация и дезинформация си остава Украйна.

Тактики от епохата на КГБ

Кремъл често се възползва от съществуващите религиозни, политически и идеологически разломи, за да засилва обществените разделения чрез фалшиви изображения. Тази тактика датира от десетилетия, т.е. много преди руското нашествие в Украйна през февруари 2022 г. и е известна като „активни мерки“ или „активно мероприятие“ – упражняване на външно влияние от страна на Русия чрез тайни операции за намеса, включително разпространение на дезинформация. Кампанията Doppelgänger/RRN, разкрита от френските власти, носи всички белези на активно мероприятие.

Търси се пробойна

Президентът Володимир Зеленски е особено популярна мишена за дезинформацията на Кремъл, включително чрез фалшиви корици на списания. Последните примери включват твърдения, че Зеленски иска да изостави Украйна или че е организирал преврат и е отменил изборите, за да остане на власт. Както е видно, последователността не е сред силните страни на Кремъл. Някои близки до руското ръководство медии дори разпространяват нелепи истории за съпругата на Зеленски, която продава деца на западни педофили. Публичното осмиване на Зеленски и семейството му е средство да се вбие клин между тези, които са непоколебими в подкрепата си за Украйна, и онези, които търсят извинение да продължават да се колебаят. Освен да опетнят външния имидж на Украйна, манипулациите целят да създадат усещането, че съществува нарастващ разрив между президента Зеленски и главнокомандващия на въоръжените сили на Украйна Валерий Залужний.

Търсят се и нови приятели

И така, от една страна се всяват разделения, а Украйна и поддръжниците ѝ се изобразяват сякаш са на ръба на пълен „колапс“. От друга страна се създава илюзорната представа, че Кремъл има щедри приятели по целия свят. Тази седмица рупорите на Кремъл отразиха как Путин търси приятелства на изток , този път в Казахстан. Въпреки че по време на визитата не бяха подписани някакви съществени споразумения, близките до Путин медии писаха хвалебствия за „стратегическото партньорство“ и за оказания топъл прием на руския лидер. Пътуването в Казахстан стана повод да се завъртят конспирации за предполагаеми неоколониални планове на ЕС по отношение на Централна Азия. Изпипаха се и похвали по адрес геостратегическата мощ на Путин в надхитряването на ЕС. Тези посещения се отразяват в завоалирана колониална реторика и няма как да не се запитаме – а как ли ги възприемат самите обекти на руските опити за сприятеляване…?

💬 FM Sergey #Lavrov: The EU does not conceal its intentions to contain Russia, to push us out of Central Asia & the South Caucasus.



☝️ They will not succeed.



We have had a presence in those regions historically and we will not go anywhere.



