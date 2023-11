Битката за Авдеевка: Руската армия губи по над 900 души на ден

Според британското разузнаване настъплението към Авдеевка през ноември е довело до най-големите загуби за Русия през цялата война.

Руската войска засилва нападенията си срещу източния украински град Авдеевка, съобщават от военната администрация в Украйна. "Интензитетът на сраженията е все по-голям от известно време насам", обяснява Виталий Барабаш от украинската армия пред местна медия. "Руснаците отвориха два нови сектора на фронта, откъдето атакуват - от посоката на Донецк и от индустриалната зона.Врагът се опитва да щурмува града от всички посоки".

Според официалните данни след месеци на сражения в Авдеевка вече не са останали никакви здрави сгради. От 32 хиляди души, които преди са живеели в града, сега са останали по-малко от 1500.

Русия търпи огромни загуби

През последния месец и половина руските сили обаче вероятно са претърпели едни от най-големите загуби за целия период на войната, твърди Министерството на отбраната на Обединеното кралство.

Британските служби стигат до това заключение въз основа на данни от Генералния щаб на Украинските въоръжени сили. Според украинското командване през ноември 2023 г. руските загуби са били средно по 931 души на ден. До този момент най-смъртоносният месец за Русия е бил март 2023 г., когато руските сили са губили средно по 776 души на ден в хода на боевете за Бахмут, припомнят от Лондон.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 27 November 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/La7njOX8O7



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/YZmSKSpvsj

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 27, 2023

"Въпреки че военното разузнаване не може да провери методологията, предвид общия брой на убитите и ранените, цифрите са правдоподобни. През последните шест седмици вероятно се наблюдава един от най-високите проценти на руски жертви за цялата война. Тежките загуби до голяма степен бяха причинени от руската офанзива към град Авдеевка в Донбас", пише в съобщението на британското министерство.