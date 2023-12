Въоръжените сили на Украйна нанесоха жесток удар по руските войски

През денонощието авиацията на Силите за отбрана на Украйна нанесе 10 удара по райони на съсредоточаване на личен състав, въоръжение и бойна техника на руските окупатори, предаде агенция УНИАН, позовавайки се на доклада на Генералния щаб.

По-конкретно, в резултат на ударите бяха унищожени две зенитно-ракетни системи (ЗРК) на противника. По данни на ЗСУ през последното денонощие 1030 руски войници са убити по цялата дължина на фронта, като са унищожени и седем танка.

Според Киев от началото на инвазията 333 840 руски войници са загинали на фронта в Украйна. Освен това през последното денонощие подразделенията ракетни войски на Украйна са нанесли тежки удари по три точки на фронта, на които е имало съсредоточаване на руски войски. Русия продължава да търпи огромно загуби в човешка сила.

Окупаторите продължават да оказват натиск върху Украинската отбрана почти по всички направления на фронта. За изминалото денонощие са възникнали 73 военни сблъсъка по протежение на фронта. Руснаците отчаяно се опитват да превземат град Авдеевка в източната част на страната.

В Купянското направление на фронта руснаците са променили тактиката си. Те са засилили атаките, но все по-често използват бойни машини на пехотата и танкове. През последните месеци са разчитали предимно на пушечно месо от жива сила, която безуспешно се е приближавала до украинските позиции, търсейки слаби места.

