Джо Байдън за победата на Тръмп в Айова: Той е явният фаворит!

Американският президент Джо Байдън реагира в социалната мрежа "Екс" на победата на бившия президент Доналд Тръмп на първичните избори на републиканците в щата Айова, съобщава БТА.

"Изглежда, че Доналд Тръмп току-що спечели в Айова. Той е явният фаворит на насрещната страна понастоящем", констатира Байдън в съобщение в "Екс", съдържащо призив за дарения за кампанията за преизбирането на сегашния американски президент.

Looks like Donald Trump just won Iowa. He’s the clear front runner on the other side at this point.



But here’s the thing: this election was always going to be you and me vs. extreme MAGA Republicans. It was true yesterday and it’ll be true tomorrow.



So if you’re with us, chip…