Доналд Тръмп: Рон ДеСантис няма как да бъде част от моята администрация

Републиканският кандидат за президент Доналд Тръмп заяви, че е "малко вероятно" губернаторът на Флорида Рон ДеСантис да играе роля в неговата администрация, ако бъде избран за президент на Съединените щати през ноември тази година, предаде Fox News.



"Малко вероятно е, но трябва да бъда честен, всичко е възможно. Въпреки че мисля, че е малко вероятно", е заявил Доналд Тръмп.



Той е добавил, че има "много страхотни хора“ в екипа си, които са с него "от самото начало“, отбелязвайки, че оценява одобрението на ДеСантис за него, след като той се оттегли от надпреварата.



Губернаторът Флорида Рон ДеСантис се оттегли от надпреварата на републиканците за президентските избори в САЩ.



Решението му дойде, след като фаворитът Доналд Тръмп спечели първичните избори на Републиканската партия в Айова, докато ДеСантис победи с малко най-близкия си съперник Ники Хейли.



