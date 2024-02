Украйна показа как унищожава „безаналогов“ руски танк Т-72

Министерството на отбраната на Украйна показа как унищожава с дрон вражески танк Т-72.

„Безаналоговата система на танка за радиоелектронна борба не му помогна да оцелее“, написаха украинците. По данни на Киев от началото на руската инвазия в Украйна са унищожени над 6300 руски танка.

Само за последното денонощия ЗСУ са унищожили още десет танка на врага. Загубите в човешка сила на руснаците са 388 хиляди. Тези данни не са потвърдени от независими източници.

Безпилотните летателни апарати може би се превърнаха в най-важното оръжие във войната в Украйна, както за украинците, така и за руснаците. Самият Валерий Залужни заяви, че ако усъвършенства още повече този компонент, Украйна може да спечели войната.

Един сравнително евтин дрон може да унищожи танк за милиони, а освен това атакуващият не рискува да загуби жива сила. Освен това дроновете дават разузавателна информация в живо време, която не може нито една друга система.

