Поредна успешна спецоперация на Украйна: руска петролна рафинерия беше вдигната във въздуха

Два украински дрона поразиха днес съоръжение за първична преработка на нефт в петролна рафинерия в южния руски град Волгоград в рамките на операция на Службата за сигурност на Украйна (СБУ), предаде Ройтерс, като се позова на украински източник, съобщи БТА.

Руските местни власти съобщиха по-рано днес, че след нападение с дрон в големия нефтопреработвателен комбинат е избухнал пожар, който е бил потушен. Рафинерията е собственост на руската компания "Лукойл", посочва Ройтерс. Агенцията отбелязва, че този удар е поредният от серията от украински нападения с дронове в последните седмици над руски нефтопреработвателни съоръжения, които според оценката на Киев са важни за Русия във войната в Украйна. По думите на източника на Ройтерс от Киев тези нападения ще продължат.

"С удари по рафинериите, които обслужват руския военнопромишлен комплекс, ние не само прекъсваме организационната мрежа на руските доставки на гориво за фронта, но и намаляваме приходите в руския бюджет", заявява източникът агенцията. Разстоянието от град Харков в Североизточна Украйна, в близост до границата с Русия, до град Волгоград в Южна Русия е над 600 километра.

Russian media published the moment of a drone strike on the Lukoil oil refinery in Volgograd. pic.twitter.com/KQY72gARc4