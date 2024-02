Руски танкове се сблъскаха в битка (ВИДЕО)

Преди няколко дни украинските сили разбиха напълно руска бронирана колона край Новомихайловка. По време на тази битка един от руските танкове се удари в друг. Този доста комичен момент показва големи проблеми в руската армия, пише Forbes .

„Това е знак, че руските стандарти за обучение продължават да падат, докато Кремъл се опитва да възстанови повече от 300 000 жертви, които руски войски претърпяха по време на 23-месечната пълномащабна война срещу Украйна“, се казва в статията.

Битката, в която се удариха сами руските танкове, се проведе на 30 януари близо до село Новомихайловка, южно от Маринка. Руската бронетанкова група се опита да пробие до магистралата, свързваща Новомихайловка и Угледар. Ако тази атака беше успешна, позицията на украинските сили в това село щеше да стане катастрофална.

Цялата руска бронетанкова група обаче бе унищожена с помощта на дронове-камикадзе. За три часа битка руснаците загубиха три танка, 8 верижни бронетранспортьора и една бойна машина на пехотата, да не говорим за човешки загуби. Два Т-72 се сблъскаха един с друг, докато половината от щурмовия екип е изпълнявал странна маневра.

Колкото и лошо да беше руското обучение преди две години, сега е много по-лошо. За да запазят общата сила на своите фронтови формирования в лицето на катастрофалните загуби, руските военни центрове за обучение съкратиха и без това недостатъчното си обучение - и изпратиха недостатъчно обучени войски на фронта, се посочва в статията. В Русия военното оборудване може да свърши след шест месеца, посочва още изданието. Причина е катастрофалната загуба на фронта всекидневно - както в човешка сила, така и в бойна техника.

Additional footage of the absolutely disastrous Russian mechanized assault south of Novomykhailivka a few days ago (thread).



Seen here, before reaching the front, the Russian column gets mixed up, causing a pair of T-72s to crash, which completely disables one. pic.twitter.com/QIO4eOX0yB