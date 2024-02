Украински войник, унищожил 40 руски танка: Горят зрелищно (ВИДЕО)

Войник от 79-а десантно-щурмова Таврийска бригада заяви, че руските танкове горят зрелищно и куполите им се вдигат на 10 метра във въздуха, когато ги порази с ракети „Джавелин“.

Военнослужещият с позивна „Гагауз“ само за няколко месеца е унищожил (потвърдени) 40 руски танка, бронетранспортьори и други бойни машини на окупаторите.

Украинският войник казва, че противотанковите ракети „Джавелин“ никога до момента не са го предали и е изключително доволен от работата им. Той споделя още, че руснаците превъзхождат украинците в човешка сила и бойна техника, но по отношение на подготовката изостават. „Когато нещата станат напечени, те веднага забравят за тактиката“, казва той.

По данни на Генералния щаб на украинските въоръжени сили от началото на пълномащабната война ЗСУ са унищожили близо 6400 руски танка и 12 000 бойни машини. На украинска земя са демилитаризирани над 390 000 руски войници. Тези данни не са потвърдени от независими източници.

Javelin operator "Gagauz", commander of the ATGM team of the 79th Brigade, destroyed over 40 enemy vehicles. He says he will continue working until he can no more. "Once Russians get pushback, they forget their combat tactics".https://t.co/WWHyhIRzhb pic.twitter.com/hvIKlD1Prc