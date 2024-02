Украйна публикува видео от унищожаването на „Цезар Куников“, още един руски кораб се превърна в подводница

Министерството на отбраната на Украйна обяви, че още един руски кораб се е превърнал в подводница. Киев заяви, че украинските сили са поразили десантния кораб „Цезар Куников“ в Черно море.

Руският кораб е бил ударен с морски дронове. Главното разузнавателно управление на Украйна разпространи и кадри от успешната атака. Операцията е извършена от спецчастите от „Група 13“ към ГУР.

По време на атаката корабът се е намирал в териториалните води на Украйна, близо до Алупка. „Салата Цезар със сигурност ще хареса на черноморските риби“, написаха от Министерство на отбраната на Украйна. Това е пореден удар по руските окупатори в Крим. Черноморският флот на РФ загуби много кораби от началото на войната, която Путин започна срещу Украйна. Крим е легитимна цел на украинските сили.

Символично е, че точно преди 81 години е убит руският офицер, на когото е кръстен корабът. Руският кораб е бил продупчен от лявата страна след атаката с дронове Magura V5, след което е започнал да потъва, обяви ГУР.

Руснаците са предприели спасителна операция, изпращайки морски съдове и хеликоптери към мястото на инцидента. Не е ясно колко руски моряци са загинали при атаката. Москва традиционно крие боря на жертвите и дори отрича, че Украйна потопява нейни кораби в Черно море.

+1 russian ship was upgraded to a submarine.



The Armed Forces of Ukraine, together with the units of the @DI_Ukraine, destroyed the Caesar Kunikov large landing ship.

At the time of the attack, the ship was in the territorial waters of Ukraine, near Alupka.



Black Sea fish… pic.twitter.com/BTyVRibUUl