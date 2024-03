Експлозия разтърси избирателна секция в Белгород

Силна експлозия разтърси избирателна секция в руския град Белгород, на фона на провеждането (до неделя) на президентските избори в страната.

На кадрите се чуват писъците на хора, отишли да пуснат гласа си, предаде The Telegraph. Атаката е извършена на фона на предупрежденията на руски бойци, противопоставящи се на режима на Владимир Путин, че ще има „масивни атаки“ на руска земя.

Те преди това призоваха жителите в граничните до Украйна райони като Белгородска и Курска област да се евакуират. Легионът „Свобода за Русия“, който публикува предупреждението в Телеграм за предстояща атака, е една от няколкото руски доброволчески сили, участващи в трансгранични нападения.

Киев ясно посочва, руските легиони действат самостоятелно и не са подчинени на ЗСУ. Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Олексий Данилов каза вчера, че руските доброволчески отряди са отишли да гласуват в Русия.

In Bilhorod, there was an explosion at a polling station. pic.twitter.com/irZVN3HEBN