Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) набързо се опитват да укрепят нестабилната фронтова линия с дълбоки окопи, минни полета и противотанкови бариери с т.нар. драконови зъби. Но в същото време те трябва да се справят с нова опасност - руските управляеми планиращи бомби, които вече показаха своята разрушителна сила и ефективност по време на битката за Авдеевка, отбелязва британският вестник The Times.



В статията се споменават модифицирани бомби от съветската епоха, които са оборудвани с "умни“ крила и по този начин се превръщат в контролирани, мощни оръжия. Спуснати от самолети над контролирана от Русия територия, те представляват "смъртна опасност“, срещу която армията на Киев е зле подготвена да се бие, подчертават от редакцията.



В случай на отстъпление ВСУ продължават усърдно да укрепват своите отбранителни линии, включително в района на Купянск. Но тези позиции няма да могат да издържат на ударите на 1500-килограмовите планиращи бомби, които ясно показаха "степента на разрушителната си мощ“ в битката за Авдеевка, припомня The Times.



"Тези бомби напълно унищожават всяка позиция“, споделя един от украинските войници в канала си в Telegram. "След като поне една от тях удари, всичко, което остава от всяка сграда или структура, е кратер“.



Командването на ВСУ смята, че единственият отговор са военните самолети, които могат да се борят с руската авиация. Но макар САЩ да одобриха трансфера на изтребители F-16 в Украйна миналата година, тяхното разполагане бе отложено поради проблеми с обучението и логистиката, припомня The Times.

