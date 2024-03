Срещу украинските дронове! Руско бойно летище е пълно с нарисувани самолети

OSINT-изследовател с псевдоним MT Anderson не откри никакви следи от щети от атаката с дрон, извършена през нощта на 20 март, в сателитни снимки на военното летище Енгелс-2 в Саратовска област на Руската федерация.



Анализатор в социалната мрежа X (Twitter) съобщи, че е получил сателитни снимки от Airbus Defense and Space, които показват, че една трета от самолетите на летището са фалшиви: те са нарисувани на асфалта, за да подведат наблюдателите от космоса.



MT Anderson открива три типа самолети - товарния самолет Ил-76 и стратегическите бомбардировачи Ту-95 и Ту-160. В същото време някои от бойните самолети бяха просто боядисани на асфалта - това стана забележимо по начина, по който снегът се стопи в определени точки на летището.



На "Енгелс-2", както се вижда от сателитни снимки, има 9 истински самолета и пет фалшиви:



Ил-76 (истински) - 1 бр. (оградено в светлосин квадрат с плътна линия);



Ту-95 (истински) - 3 бр. (лилави квадратчета, плътна линия);



Ту-160 (истински) - 5 бр. (сини квадратчета, плътна линия);



Ту-95 (нарисуван) - 1 бр. (лилав квадрат, пунктирана линия);



Ту-160 (нарисуван) - 4 бр. (сини квадратчета, пунктирана линия).

