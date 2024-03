Гари Каспаров за клането в Москва: Не им вярвайте, Владимир Путин стои зад този атентат

Повече от 100 души загинаха при терористичната атака в петък в концертната зала на "Крокус Сити Хол“ близо до Москва в брутално престъпление срещу човечеството. Много ключови факти все още са неясни и бъдете сигурни, че те ще станат по-малко ясни, докато Кремъл работи, за да използва кризата в страната и чужбина, пише в материал за The Wall Street Journal бившият световен шампион по шахмат и критик на руския президент Владимир Путин – Гари Каспаров.



Идвайки малко след последните му фиктивни избори, атаката даде аргумент на диктатора Владимир Путин един ден след като Кремъл обяви за първи път, че Русия е в "положение на война“ в Украйна.



Параноята е мое право по рождение, както и за всеки, роден в Съветския съюз. Но официалната история на Кремъл вече е хаос. В един от най-наблюдаваните градове на земята, където можете да бъдете арестуван за 30 секунди, ако прошепнете "без война“, терористите продължиха атаката си повече от час и след това просто се отдалечиха.



ФСБ, руската служба за държавна сигурност, твърди, че е арестувала четирима заподозрени близо до Украйна, на една от най-укрепените граници в света. Или заподозрените действително са отишли с кола до руския съюзник Беларус, както каза посланикът на тази страна в Русия? Като се има предвид количеството материали и подготовка, необходими за нанасяне на толкова много щети на място с размерите на малко село, странно е терористите внезапно да се превърнат в аматьори, като носят таджикските си паспорти и се насочват към милитаризирана граница.



Всяко официално изявление от Кремъл и неговите пропагандисти ще бъде лъжа, с подхвърлени няколко полуистини. Това е контролен рефлекс на състоянието на сигурността, чийто продукт е г-н Путин. Както често казвам, вярвам в случайностите, но вярвам и в КГБ.



Г-н Путин гневно отхвърли предупрежденията от посолството на САЩ на 7 март и 18 март за потенциална терористична атака в концертна зала в Москва. (Как разбраха САЩ? Дали бяха източници в "Ислямска държава“ или, както подозирам, къртици във ФСБ?) След това, на 22 март, г-н Путин издаде заповеди да бъдат мобилизирани още стотици хиляди руснаци за неговата завоевателна война срещу Украйна.



Преди двадесет и пет години, когато тогавашният министър-председател Путин се нуждаеше от платформа за своята президентска кампания, серия от терористични атентати в апартаменти в Русия постави началото на Втората чеченска война. Изложих множеството доказателства, че това са атаки под фалшив флаг, инсценирани от ФСБ, в моята книга от 2015 г. Winter Is Coming. Това е постъпка, толкова шокираща, че е трудно да се повярва - докато не осъзнаете какъв човек е г-н Путин. Няма алергия към кръв, руска или каквато и да е друга, ако проливането ѝ спомага за целите му.



Преди двадесет и пет години г-н Путин грабна властта, като извърши масови убийства в Чечня. Днес, с надеждата да остане на власт, г-н Путин извършва масови убийства в Украйна.



Слабостта на Запада насърчава руската ескалация. Съветникът по националната сигурност на Белия дом Джейк Съливан току-що беше в Киев, но вместо да помогне на Украйна да се пребори с ежедневните руски атаки срещу нейната енергийна инфраструктура чрез доставка на оръжия, той очевидно беше там, за да обезсърчи Украйна да направи същото с Русия. В петък Financial Times съобщи, че САЩ са притиснали Украйна да не атакува руската петролна инфраструктура от страх от повишаване на глобалните цени на газа – което може да навреди на шансовете за преизбиране на президента Байдън. Руските въздушни сили опустошават Украйна, защото Америка обеща на Украйна F-16, но казва, че обучението на пилотите отнема твърде много време. Миналата седмица администрацията на г-н Байдън дори наложи вето на изявление на Групата на седемте, осъждащо фалшивите избори в Русия.



Всичко това подсказва, че г-н Байдън се страхува повече от руското поражение, отколкото от руската победа. Както документирах през август, това е продължение на предателството на демократичен съюзник и на американските интереси в областта на сигурността.



Това е страхлив нов световен ред. Белият дом е зает да казва на Украйна къде не може да стреля и да казва на Израел къде не може да лови терористи. Вместо да осигури лидерство за обединяване на демократичните съюзници срещу диктаторите, администрацията на г-н Байдън поставя ограничения на съюзниците на Америка, за да защити враговете на Америка. Не е нужно да се чудите какво мислят Тайван и Китай за потъването на Америка в пасивност.



Републиканското възпрепятстване на помощта за Украйна е презряно, но г-н Байдън не може да го използва, за да извини собственото си политиканстване и бездействие. Америка има най-големия военен арсенал, познат на човека, но той ръждясва в складовете, докато украинците умират. Хари Труман трябваше да се изправи срещу Сталин и каза, че заедно с него спират и доларите. Г-н Байдън казва, че парите спират до говорителя Майк Джонсън. Доналд Тръмп заплашва с изолационизъм в речи и публикации в социалните медии; Г-н Байдън превръща изолационизма в реалност, като отказва да се противопостави на диктаторите или на собствената си вътрешна опозиция.



Г-н Байдън се оттегли от Афганистан, а Русия нахлу в Украйна. Той се оттегли от Украйна и ХАМАС започна война срещу Израел. Слабостта предизвиква агресия.



Г-н Путин вярва, че се нуждае от постоянна война, за да се задържи на власт. Той създава условия за по-нататъшна радикализация на руското население и за изпълнение на новите му мобилизационни заповеди. До лятото новобранците ще бъдат на фронтовата линия в Украйна. Украйна не може да оцелее тази година, освен ако американските лидери не направят това, което е правилно, вместо това, което смятат за политически целесъобразно.



Като всички диктатори, г-н Путин се отличава с отвличането на вниманието от своите престъпления. Атаката на Москва ще отвлече световното внимание от войната му срещу Украйна, но изобщо няма да го разсее. Скърбим за всеки невинен живот, изгубен в Москва, но действаме и за спасяването на следващия в Украйна.



Ако заподозрян сериен убиец е на свобода, първото нещо, което трябва да направите, когато има убийство, е да проверите алибито му. Г-н Путин е обвинен за военни престъпления и кървавото му досие го прави заподозрян №1. Не може да има обща кауза срещу тероризма с Русия, когато най-завършеният терорист в света управлява Кремъл.

