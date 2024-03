Версията на Путин за клането се пропука: идентифицираха агенти на ФСБ, които са били в залата по време на стрелбата

Версията на Владимир Путин и подчинените му служби, че Украйна стои зад клането в „Крокус сити хол“, се пропуква с всяка изминала минута.

Bloomberg съобщи, че дори най-близките хора на Путин от обкръжението му не вярват, че Киев има нещо общо с атаката, а беларуският президент Александър Лукашенко вчера заяви, че терористите са се опитали да избягат в Беларус след атаката.

Това контрастира на лъжите на Кремъл, че терористите са тръгнали към Украйна, защото са си сътрудничили с украинските служби и им е било обещано влизане в страната.

NEXTA съобщи, че агенти на ФСБ са били в голямата концертна зала на „Крокус сити хол“ в момента на атаката. Изданието, използвайки отворени източници, идентифицира агентите на ФСБ. Те са облечени с еднакви дрехи, държат се странно, и в един момент затварят вратите на залата: нещо, което води до много по-голям брой жертви. До момента Русия не е предоставила нито едно доказателство, че украинските служби по някакъв начин може да са свързани с атентата.

‼️ "Men in Blue" part 2 We have identified agents of the Russian secret services in the "Crocus" hall Our editorial staff continues to analyze photos and videos of the terrorist #CrocusCityHallAttack and everything related to it. In our previous publication we told about the… pic.twitter.com/ciaon6bYJl

There's so much disbelief in Russia about Putin's and FSB's versions about Ukrainians, Tajiks and ISIS that instead a conspiracy theory is spreading about mysterious "guys in blue sweaters." They allegedly organized it all and are from FSB, according to the theory.



They were… pic.twitter.com/zowGWmq3K0