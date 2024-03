Британското разузнаване: Севастопол вече не е сигурна крепост за руския Черноморски флот

На 24 март 2024 г. украинските военновъздушни сили (ВВС) извършиха редица удари върху Черноморския флот, разположен в Севастопол, Крим. Един от основните обекти на нападението беше комуникационният център на флота.Това се посочва в последния разузнавателен доклад на Министерството на отбраната на Великобритания.

Анализът на изображенията след нападението показа, че една от сградите беше сериозно повредена, включително частично срутване на покрива. Други две сгради също са пострадали от взривове.

В резултат на ударите бяха засегнати два кораба от клас "Ропуча", цистерни и един разузнавателен кораб от клас "Юрий Иванов". Съобщение за това без подробности ВСУ публикува в социалните мрежи. "В резултат на масираната ракетна атака по анексирания Севастопол в събота срещу неделя са били повредени обекти на инфраструктурата и са потопени десантните кораби "Ямал" и "Азов". Тази информация обаче не получи независимо потвърждение

Руските кораби, обикновено използващи пристанищата в Севастопол, бяха принудени да се разположат в алтернативни пристанищни съоръжения по-на изток поради ударите.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 29 March 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/LUNXKX1nPb #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/bqKWnZ1E8t