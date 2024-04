В телефонен разговор Зеленски и Сунак обсъдиха нуждата на Украйна от противовъздушна отбрана

Британският премиер Риши Сунак обсъди днес в телефонен разговор с украинския президент Володимир Зеленски нуждата на Украйна от повече системи за противовъздушна отбрана, предаде Ройтерс.

Сунак заяви, че двамата са обсъдили увеличаването на военната помощ за Украйна от страна на Великобритания с 500 милиона британски лири. Обединеното кралство е един от основните поддръжници на Украйна. С допълнителните средства помощта, предоставена от Лондон на Украйна за тази фискална година ще достигне общо 3 милиарда британски лири. Преди броени дни Камарата на представителите на САЩ одобри пакет помощи на стойност над 60 милиарда долара за Украйна.

