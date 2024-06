Руското разузнаване и западното контраразузнаване

Неотдавнашният скок в случаите на Запад, свързани с дейностите на руското разузнаване, е горчиво напомняне, че руската разузнавателна общност остава много активна, независимо от предизвикателствата на страната в Украйна, пише д-р Флеминг Сплидсбоел Хансен, старши изследовател в Датския институт за международни изследвания, за The International Centre for Defence and Security (ICDS), водещият мозъчен тръст в Естония, специализиран във въпроси на външната политика, сигурността и отбраната.

"Това е катастрофа", казва Бруно Кал, ръководител на Германската разузнавателна служба (BND), за един от тези случаи, при който много доверен служител на BND сега е обвинен, че е предал информация на руснаците.

Конфликтът между Русия и Запада, набиращ интензивност след агресията на Русия срещу Украйна през 2014 г. и още повече след пълномащабното нахлуване на Русия през 2022 г., само увеличи търсенето на Русия за всичко, което може да направи с разузнаване. Апетитът в Москва за вникване в политическото мислене и вземането на решения на запад, тъй като това е свързано например със санкциите срещу Русия и военната подкрепа за Украйна, сега е много по-голям, отколкото преди 2014 г. Същото важи и за необходимостта от мобилизиране и набиране на различни активи. И също така е вярно за необходимостта да се мисли креативно и цинично за това как да се постигне бързо нарастващ каталог от желани ефекти.

В основата си руската разузнавателна общност произвежда знания чрез кибершпионаж, насочен към комуникационните системи на държавни институции или набиране на лица за предоставяне на класифицирана информация по военни въпроси или напреднали технологии. Целта е да се намали нивото на несигурност, свързано с бъдещето, като по този начин се подготвят вземащите решения да отговорят или да се позволи на руските индустрии да постигнат пробиви чрез незаконно копиране на работата на други.

Но обикновено не толкова производството на знания, колкото характерът на по-широката руска разузнавателна организация и дейностите, извършвани от нея, изисква нашето внимание. За да противодействаме, трябва да разберем нетрадиционната природа и на двете, което неизбежно води до изправяне пред дилеми, свързани с нашите интереси и устройството на нашите свободни и отворени общества.

Безпроблемна разузнавателна мрежа

Руската разузнавателна общност обикновено се свързва с нейните основни организации като Федералната служба за сигурност (ФСБ), Службата за военно разузнаване (ГУ, по-рано ГРУ) и Службата за външно разузнаване (СВР) — изброени тук по важност. Подходът на руската разузнавателна общност обаче е много всеобхватен, което означава, че е много по-широк, отколкото иначе биха предполагали институционалните обозначения. Подходът всъщност може да бъде толкова всеобхватен и контурите на руските разузнавателни организации, толкова замъглени, че да направи изключително проблематично фокусирането върху основните организации. В рамките на по-широката разузнавателна общност наистина съществуват центрове на тежестта, упражняващи както формално, така и реално лидерство и определящи насоки с малко или никакви консултации и външно участие, но е поучително да ги разглеждаме като безпроблемна мрежа от актьори. Всички тези участници, намиращи се на нивата на организации и индивиди, са наети в подкрепа на общите цели, идентифицирани в Кремъл.

Россотрудничество дава пример на ниво организации. Самоопределяща се като агенция с мисия "да засили хуманитарното влияние на Русия в света", нейният персонал, разположен на международно ниво, действа едновременно като организатор на литературни четения и концерти на пиано, както и като вербовчици и агенти за влияние. "Никога не позволявайте възможността за разузнаване да бъде пропиляна" изглежда е недекларираният девиз зад всеобхватното мислене, което накара служителите на Россотрудничество да достигнат до присъстващите, когато организират събития в местния Дом на Русия и към студентите, когато посещават университети. През 2022 г. Европейският съюз постави Россотрудничество в списъка със санкции за извършване на точно това — разузнавателна работа под много по-безобидното прикритие на насърчаване на културата. То действа под ръководството и в тясна връзка с офицери от разузнаването, представящи се за дипломатически служители в местните руски посолства.

Нивото на индивидите е представено от руски граждани, настоящи или бивши, живеещи на запад. Изключително спорен, проблемът е много реален и трябва да бъде разгледан. Човек трябва да разбере колко проблематично е да се създаде такава голяма и разнообразна група като монолит и че огромното мнозинство от тези руски граждани по никакъв начин не представляват възли в безпроблемна разузнавателна мрежа. Въпреки това много западни държави са имали скорошен опит с шпионаж, извършван от руски граждани, пребиваващи там на (полу) постоянна основа, от името на основните руски разузнавателни организации.

Обосновката на индивида за участие в подобни незаконни дейности ще варира и ще бъде някъде в континуум, вариращ от чисто идеологически до чисто материален. Повечето от известните случаи остават донякъде забулени в мистерия, което затруднява оценката на това, което наистина се е случило. За илюстрация, през 2020 г. Датската служба за сигурност (PET) арестува руски гражданин Алексей Никифоров, живеещ и работещ в Дания. По-късно той беше осъден за шпионаж, осъден на затвор и депортиран. Никифоров е действал под ръководството на разузнавач и отговорник в руското посолство в Копенхаген. Именно на това лице Никифоров е предал чувствителна информация от компанията Green Tech, която му е предложила позиция след докторантурата му в Техническия университет на Дания. За усилията си Никифоров е получавал пари в брой от своя ръководител, но той също е бил активен в Руския дом, свирейки на балалайка в малък оркестър с други руснаци и общувайки с открито прокремълски личности в руската емигрантска общност в Дания. Не е известно доколко е бил воден от идеология и/или от материални интереси.

Материалният интерес включва избягване на вреда на себе си или на близки. Един от най-забележителните аспекти на общността на руските граждани, живеещи на запад, е почти пълното отсъствие в тази общност на всякакъв вид съпротива срещу войната в Украйна. Това мълчание е в рязък контраст с шумното осъждане на войната - геноцидна война на агресия, изпълнена с жестокости - често изразявана от заобикалящото общество като цяло и от други подсегменти в това общество. Общността на руските граждани, живеещи на запад, като цяло остава пасивна. Този факт, несъмнено, се обяснява отчасти с одобрението на войната (включително нейния характер) и отчасти със страха от последствията от изразяване на противопоставяне на войната (за себе си или за роднини в Русия). И двете са причини за безпокойство от гледна точка на контраразузнаването, тъй като те могат сравнително лесно да доведат до увеличено вербуване, било то на доброволна основа или чрез използване на заплахи. Продължаващата радикализация на путинисткия режим предполага, че властите ще са готови да отидат дори по-далеч, за да принудят руските граждани, живеещи на запад, да подкрепят интересите на руското разузнаване.

Три области

Тази по-широка руска разузнавателна общност извършва дейности в три области: физическа, кибернетична и когнитивна. Започвайки с последното, (дез-)информационните операции срещу западните общества са станали рутинни и се извършват в голям мащаб всеки ден. И трите основни агенции участват в това, но също и предполагаемите "независими" организации и лица. Това е агресивна форма на манипулация, насочена към различни целеви групи. Това не е нещо ново - съветското разузнаване също се опитваше да манипулира общественото мнение на запад. И все пак мащабът, скоростта и, потенциално, нивото на проникване и ефект са се променили драстично. Руски официални лица сега нагло обявяват, че Русия се намесва в изборите в западните държави.

Следва кибердомейнът, където отново са активни и трите основни агенции. Техните дейности варират от кибершпионаж до силно разрушителни кибероперации, предназначени да създадат хаос в данните и системни сривове. Руските кибер актьори рутинно биват призовавани от западните власти - докато отделни лица биват поставяни в списъци със санкции и са обвинени - но техните кибер дейности продължават неотслабващо. Западът до голяма степен не успя да възпре руските агенции, които се възползват напълно от проблема с приписването и изнасят операциите, така че да се твърди, че не са свързани с руската държава.

И накрая, физическата област. Заплахата е добре известна - тъй като обяснява защо охраняваме периметрите на определени съоръжения от десетилетия - но придоби нова неотложност. От железопътни кабели до антени и тръбопроводи на морското дъно, списъкът с критична инфраструктура е почти безкраен в светлината на увеличаването на напрежението между Русия и Запада, както и руския интерес да причинява смущения. Новата неотложност произтича от факта, че кибердомейнът — сравнително нов и бързо разрастващ се — има и физически компонент. През април 2024 г. германските власти арестуваха двама руско-германски мъже, които според съобщенията са идентифицирали, в координация с офицер от руското разузнаване, военни и индустриални цели за саботаж. Фокусът ни върху когнитивните и кибернетични области вероятно ни е накарал да пренебрегнем до известна степен физическата област, където смущенията могат да бъдат постигнати на относително ниска цена и каталогът на целите на руското разузнаване е лесен за съставяне.

Дилеми

Развитието е изпълнено с дилеми, които заплашват да се изострят и от които ще спомена само три. Първата и много непосредствена дилема е свързана с експулсирането на руски шпиони, маскирани като дипломатически служители. Според една консервативна оценка две трети от служителите на руското посолство в западните държави са членове на руската разузнавателна общност. Като се има предвид всеобхватното мислене в рамките на руската система, целият дипломатически персонал, работещ извън портите на комплексите на посолството, може всъщност да извършва разузнавателни дейности. Цената на експулсирането им се усеща в западните дипломатически мисии в Русия. Тези държави желаят да запазят присъствие там - поне за да могат да подкрепят собствените си граждани. Сравнително безкомпромисното експулсиране на руското разузнаване от запад след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г. накара много западни посолства в Москва да намалят работата си до минимум, тъй като персоналът беше принуден да напусне. Това явно накърнява техните интереси.

Втората дилема е свързана с руските граждани, живеещи в западни държави. Известно е, че Законът за разузнаването на Китай от 2017 г. изисква от своите граждани да подкрепят усилията на разузнаването на страната си - разпоредба, която поражда опасения относно "ежедневния шпионаж", извършван от китайски граждани както в Китай, така и в чужбина. Руските власти (все още) не са приели подобен закон, но има основателна причина да се смята, че са се доближили доста до него. Продължаващата радикализация на режима - с неговите агресивни приказки за "патриоти" и "предатели" - лесно ще доведе до ситуация, в която руските граждани на запад ще се окажат под натиск от властите да подкрепят усилията на държавното разузнаване. Това вероятно ще насърчи западните правителства да въведат по-стриктна проверка на руски граждани, преди да ги допуснат до критични сектори, например в академичните среди или индустрията.

Последната дилема се отнася до приоритизирането. На какво да дадем приоритет предвид обхвата и естеството на руското разузнаване в трите области? Ние сме далеч отвъд разузнаването като вид знание, произведено от традиционните шпиони, в отношенията си с по-широката руска разузнавателна общност. Ключова дума за много разнообразна гама от разузнавателни дейности е "унищожаване" - в когнитивната, кибер и физическата област. И се извършва от много разнообразен набор от участници в безпроблемна мрежа. Това е огромно предизвикателство, което ще изисква всеотдайна работа и внимателно приоритизиране от страна на западното контраразузнаване, докато продължава настоящият конфликт между Русия и Запада.