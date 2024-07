Напрежението между Румъния и Русия ескалира: Букурещ обяви заплаха за националната сигурност

Временно изпълняващият длъжността шарже д'афер на руското посолство в Букурещ е бил извикан вчера в Министерството на външните работи на Румъния във връзка с откриването на фрагменти от руски дрон в страната, предаде агенция Аджерпрес, като се позова на МВнР, съобщи БТА.

Представител на Министерството на външните работи предаде решителния протест на румънските власти и осъди повтарящите се атаки на руските сили срещу украинската гражданска инфраструктура, като призова за незабавното им прекратяване. Той припомни, че нападението срещу граждански обекти представлява военно престъпление, се посочва в съобщение на румънското МВнР.

От румънска страна е била подчертана „безотговорността на военните удари, включително в непосредствена близост до границата на Румъния, които застрашават националната сигурност“. В по-широк план представителят на румънското МВнР е подчертал изключителната отговорност на Руската федерация, след агресията ѝ срещу Украйна, за сериозното влошаване на средата за сигурност в Черноморския регион.

Останки от руски дрон бяха намерени вчера в близост до село Плауру след атаки през нощта срещу гражданска и пристанищна инфраструктура в Украйна в близост до границата с Румъния, съобщи вчера Министерството на националната отбрана.

Специалисти на Министерството на отбраната, Румънската разузнавателна служба и Министерството на вътрешните работи обследват терена. В близост до село Плауру, окръг Тулча, бяха намерени останки от дрон с руски произход, тип Геран 1/ 2. Проучването на терен продължава, като са идентифицирани три възможни локации на падане на отломки от дронове в резултат на атаките, посочи Министерството на националната отбрана.

